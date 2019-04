Kringkastingsrådets nestleder kritisk til NRKs «Ways of seeing»-dekning

En nyhetssak om at tre av kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» på Black Box Teater i Oslo fikk et stipend på til sammen 2,7 millioner kroner, var blant sakene som ble behandlet av Kringkastingsrådet torsdag.

Det hadde kommet inn 19 klager på saken som ble publisert på NRK.no 29. mars i år, mange av dem fra kunstnere, skriver Kampanje.

Felles for klagerne er at de mener saken er tendensiøs og misvisende. NRK har fått kritikk for å vinkle på tre av 861 kunstnere som har fått stipend, og for å slå sammen summene på stipendene som utbetales over flere år.

NRK fikk kritikk fra Nærland, som ledet behandlingen av klagene.

– Jeg deler noen av vurderingene til klagerne. Jeg leser overskriften som tendensiøs, og at man blåser dette opp, og så er det langt mindre dramatisk. På den måten bidrar NRK til å fyre opp et konfliktbilde med kunstfeltet på den ene siden og Frp på den andre siden. Jeg er ikke sikker på om det er NRK sin oppgave, sa han.

Han fikk støtte av Tove Karoline Knutsen i Kringkastingsrådet.

– Når jeg ser denne ingressen, ville jeg som vanlig leser oppfatte det sånn at de har fått stipend på grunn av støyen og på grunn av teaterstykket. Det har de vitterlig ikke. De har fått stipend for mange års kunstnerarbeid, sa hun.

På den andre siden fikk NRK støtte av Ove Vanebo, Vebjørn Selbekk og Trude Drevland som ga NRK ros for oppslaget.

– Det ville vært pussig om man ikke lagde en stor sak på det, fordi det har vært mye diskusjon rundt at enkelte politikere ønsker at man skal frata teatergruppen støtte. Da er dette veldig relevant å få fram. Det viser spennet i hva som skjer. Gruppen selv har sagt at de føler seg undertrykt av politikere og dårlig behandlet av det offentlige. Da er dette en måte å få fram at bildet er sammensatt, sa Vanebo.