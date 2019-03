Flere fjelloverganger stengt på grunn av uvær

Det vil lørdag klokken 10 tas en ny vurdering på om riksvei 13 over Vikafjellet skal åpnes igjen på grunn av uværet i fjellet, melder Veitrafikksentralen Vest på Twitter natt til lørdag.

Også fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol er stengt.

Riksvei 15 over Strynefjellet er stengt, melder Veitrafikksentralen Øst i like før klokken 6 lørdag morgen. Det var tidligere kolonnekjøring på strekningen.

På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og på E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring.

E16 over Filefjell kan det bli kolonnekjøring på kort varsel. Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal kan bli stengt på kort varsel, melder Veitrafikksentralen.

Det var tidligere kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn på riksvei 7 over Hardangervidda, men fjellovergangen er altså nå stengt på grunn av uværet.