Butikker tomme for masker med ventil. Maskene anbefales ikke mot koronaviruset, sier FHI.

Støvmasker rives ut av butikkene til en av Norges største byggvarekjeder. – Naturlig å anta at det har en sammenheng med koronaviruset, sier kjededirektør Petter Knutsen i Byggmakker.

Denne typen maske med ventil er blant dem som Folkehelseinstituttet ikke anbefaler mot koronaviruset. Jörg Carstensen / dpa (illustrasjonsfoto)

Vanligvis er støvmasker eller masker med ventil forbundet med for eksempel oppussing. Men flere kjøper dem nå for å beskytte seg mot koronaviruset.

Hos Clas Ohlsson opplevde de en dobling i salget av støvmasker allerede i februar. Siden mars har butikkjeden vært tomme for slike masker. Fabrikkene deres jobber ikke lenger med å lage dem, de prioriterer heller masker som kan brukes i helsevesenet.

– Grunnen til den store pågangen har nok sammenheng med pandemien, sier Camilla Tully, presseansvarlig i Clas Ohlsson.

Har solgt tre ganger så mange

Da Aftenposten skulle finne en maske med ventil å ta bilde av til denne saken, viste det seg ikke å være lett. De aller fleste butikkene vi sjekket, var utsolgt.

Hittil i august har Byggmakker solgt tre ganger så mange støvmasker som i juli. Dette gjelder alle typer masker, både med og uten ventil.

– Det er vanskelig for meg å vite med sikkerhet at det har en sammenheng med koronaviruset, men det er naturlig å anta det, sier kjededirektør Petter Knutsen.

Dette viser seg imidlertid å være et østlandsfenomen. Varehusene deres i Trøndelag og nordover har ikke den samme veksten.

Maskene med ventil beskytter ikke andre

Hverken Byggmakker eller Clas Ohlsson skriver på nettsidene sine at maskene med ventil kan beskytte mot virus, men det er det flere andre, mindre nettbutikker som gir inntrykk av.

Fredag kom regjeringen med en anbefaling om bruk av munnbind i trengselssituasjoner i kollektivtrafikken i Oslo og Indre Østfold.

Ventilen skal gjøre maskene lettere å puste i. Men overlege i Folkehelseinstituttet (FHI), Bjørn Iversen, vil ikke anbefale å bruke det mot koronaviruset.

– Masker med ventil brukes for å beskytte den som har den på, mot smitte eller støvpartikler. Ventilen gir ingen god filtrering av luften som pustes ut. Masker med ventil beskytter ikke dem som er rundt dersom en smittsom person bruker maske med ventil, sier han til Aftenposten.

– Hva med vanlige støvmasker uten ventil, går dere god for dem?

– Ja, hvis de oppfyller disse kravene.

Noe for frisører?

Professor Jörn Klein vil heller ikke anbefale masker med ventil. Han har ansvar for mikrobiologi, epidemiologi og smittsom sykdomskontroll ved Universitetet i Sør øst-Norge (USN).

– For folk flest vil jeg ikke anbefale det. Maskebruk er dugnadsarbeid, og man bidrar ikke til dugnaden med disse maskene, sier han.

Han mener samtidig at masker med ventil kan være fint å bruke der det er behov for å bruke en maske lenge, for eksempel for en frisør eller en butikkmedarbeider.

