MDG negative til høyresamarbeid i byene

I Oslo samarbeider MDG allerede med venstresiden, og i Trondheim har de lenge vært med i en sentrum-venstre-blokk. Det ser de ingen grunn til å rokke ved, skriver Klassekampen. Avisen har kartlagt mulighetene for et samarbeid til høyre i de fem største byene, og selv om det altså er en teoretisk mulighet for det blokkuavhengige partiet, er det ikke sannsynlig i de aktuelle byene.

– Å samarbeide med Høyre etter valget framstår helt urealistisk, sånn som Høyre turer fram, sier listetopp Thor Haakon Bakke.

– Når de tilnærmer seg Bompengepartiet, og mener det er viktig at Bergen er en «ja-by» i boligutbyggingen, så øker det utslippene.

I Tromsø kommer MDG-topp Barbara Karin Vögele med en lignende beskjed.

– Høyresiden har langt på vei forpliktet seg til å samarbeide med Frp og Nei til bompenger-partiet. Så lenge de er i nærheten av et samarbeid med de to partiene, så er ikke vi med. Så enkelt er det.

Daria Maria Johnsen i Stavanger holder døren på gløtt for Høyre og åpner sågar for å samarbeide med byens bompengeparti. Hun sier det bare er Frp de ikke kan samarbeide med. Samtidig vedgår hun at MDG også i Stavanger står nærmere venstresiden.