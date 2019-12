I trehusbyen ved Oslofjorden har brannvesenet bestemt at det er forbud mot privat fyrverkeri i sentrum. Men nyttårsfyrverkeri blir det likevel.

Hans O. Torgersen

De siste årene er det blitt tradisjon med en ettermiddagsforestilling i båthavnen klokken 17. Etter denne forsmaken går hovedoppskytingen av stabelen ved midnatt.

Hans O. Torgersen

I ettermiddag sto naturen for sitt eget fargesprakende farvel med det siste året.

Hans O. Torgersen

I andre tidssoner er nyttårsfeiringen for lengst i gang. Dette bildet er tatt i Sydney, der oppskytingen gikk som vanlig, til tross for at det tidligere i uken ble diskutert å avlyse som følge av de voldsomme skogbrannene som herjer i Australia.