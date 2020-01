Kort tid etter at trygdeskandalen ble kjent for offentligheten i fjor høst, mottok Rune Halseth (55) et brev fra Arbeids- og velferdsetaten (Nav). I brevet sto det at han skulle få utbetalt pengene han hadde krav på, fordi han var et av rettsskandalens ofre.

Halseth har sonet en fengselsdom på feil grunnlag.