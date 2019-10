Terrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – krav om pågripelse avvist

– Vi er først og fremst skuffet over at påtalemyndigheten har motarbeidet ønsket til en siktet om å være med på å oppklare egen straffesak, sier kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, til VG , som skriver at advokaten vurderer å ta saken inn for Høyesterett.

Borgarting lagmannsrett gjorde som Oslo tingrett og avviste kvinnens begjæring om å bli pågrepet og dermed utlevert fra al-Hol-leiren i Syria til Norge.

Oslo tingrett viste til at påtalemyndigheten ikke har begjært henne fengslet, og lagmannsretten viste til samme konklusjon.

Lagmannsretten viser til at «en norsk pågripelsesbeslutning normalt måtte følge med en utleveringsbegjæring til annen stat». Det nasjonale statsadvokatembetet har fastslått at det ikke er aktuelt nå, skriver avisen.

– Dette betyr at hvis PST følger opp sin siktelse med en begjæring om pågripelse, så vil statsadvokaten måtte begjære kvinnen utlevert til Norge, sier Nordhus til VG.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet kvinnen for deltakelse i terrororganisasjonen IS, men har altså ikke begjært henne pågrepet.

Tidligere denne uken ble det kjent at kvinnen også er siktet for deltakelse i Nusrafronten.

Hun har to barn, hvorav sønnen på snart fem år er alvorlig syk, ifølge hennes advokat.