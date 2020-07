Forrige uke meldte The New York Times at Russland har betalt Taliban for å fange eller drepe vestlige styrker i Afghanistan.

Avisen hevder å ha fått informasjonen gjennom en rapport fra kilder innen amerikansk etterretning. Ifølge dem er det Russlands militære etterretningstjeneste GRU som har organisert støtten.

Norge har bidratt i flere operasjoner i Afghanistan helt siden 2001. Likevel er det uvisst om norske soldater har vært blant de vestlige styrkene dette skal være rettet imot.

– Skal operere i sånne miljøer

For tiden oppholder det seg rundt 100 norske soldater i Afghanistan, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Han ønsker ikke å kommentere om rapporten fra amerikansk etterretning er kjent for Norge.

– Men vi har rundt 100 soldater i Afghanistan. De er trent og utstyrt for å delta i et land i krig. I et land i krig skjer det mye rart, sier han.

Fakta: Norsk deltagelse Norge har hatt militære styrker i Afghanistan siden 2001. Norge har bidratt i fire forskjellige operasjoner i landet som ble invadert av en USA-ledet koalisjon etter terrorangrepet i New York 11. september 2001. På det meste oppholdt det seg over 600 norske soldater i landet. I 2014 var tallet nede i rundt 120, og i dag er det enda litt lavere. Norge deltok også med jagerfly. I dag består Norges bidrag av soldater fra Forsvarets spesialstyrker som lærer opp det afghanske spesialpolitiet i Kabul, sanitetspersonell med lederansvar for et flernasjonalt sykehus, samt stabsoffiserer. Kilde: Forsvaret

Bakke-Jensen beskriver saken som et politisk spørsmål og en politisk diskusjon.

– Vi har trent og bygget styrker som er så gode at de er der borte og skal kunne operere i sånne miljøer. Så får det bli en diskusjon. Vi får se hvordan det utvikler seg med opplysninger, fortsetter han.

– Men du må huske på at i Afghanistan er det nok kandidater som ikke er helt fornøyde med de vestlige Nato-styrkene som er der. Hva det har gjort for risikosituasjoner, er en annen vurdering vi gjør daglig. Folkene våre er trent for å være ute, det viser resultatene våre fra å ha vært ute i så mange år, sier han også.

– Fester du lit til påstandene fra amerikansk etterretning?

– Da vil du ha meg til å kommentere på etterretningsinformasjon. Og det gjør jeg ikke.

Presidenten skal ha kjent til det

New York Times skriver at USAs president Donald Trump skal ha kjent til koblingen mellom Russland og Taliban en stund. Ifølge avisen ble han informert om situasjonen i mars.

Både Russland og Taliban har gått kraftig ut og benektet påstandene.

Zabiullah Mujahid, en talsperson for Taliban, beskriver ryktene om en avtale med russisk etterretning som «grunnløse».

– Våre målrettede drap og henrettelser pågikk tidligere gjennom flere år, og vi gjorde det med våre egne ressurser, sier han til New York Times.

– Det endret seg etter avtalen vår med amerikanerne, deres liv er nå trygge, og vi angriper dem ikke, sier han også.

Fire amerikanere ble drept i Afghanistan tidligere i år. Etter at de to landene inngikk en lenge diskutert fredsavtale i februar, er ikke flere angrep blitt registrert.

Usikker bakgrunn

Kort tid etter avsløringen bekreftet Washington Post rapporten gjennom hemmeligholdte kilder. Ifølge dem har USAs etterretningsorganisasjon CIA bearbeidet informasjonen og vurdert den som troverdig.

Flere anonyme kilder skal ha bekreftet innholdet i rapporten.

De hevder å være sikre på at russiske operatører har tilbudt og betalt dusør til stridende med link til Taliban, for å drepe amerikanere og andre vestlige styrker i landet.

Samtidig har de uttalt at flere opplysninger må legges til. Rapporten tar ikke for seg hva målet med avtalen skal ha vært, hvordan målene ble plukket ut, og hvor mye penger det var snakk kom.

Rapporten skal være delvis basert på avhør av afghanske stridende og kriminelle.