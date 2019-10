Stensland er helsepolitisk talsmann for Høyre. Han mener at optikere er godt kvalifiserte fagpersoner som jobber med synsundersøkelser og korrigering av synsavvik, og som burde få langt større ansvar enn i dag.

Han har nylig sendt en forespørsel (interpellasjon) til helseminister Bent Høie og spurt om ministeren er enig i at optikerne kan få et større ansvar for oppfølgingen av øyehelsen i Norge.

Høyres stortingsgruppe

– Norge har god dekning av optikere i hele landet. De fleste bor nærmere en optiker enn en øyeavdeling. Dersom optikere får et større ansvar for øyehelse vil flere nordmenn få enklere tilgang på nødvendige kontroller flere steder i landet, skriver Stensland i sitt spørsmål til Høie.

Fakta: Interpellasjon En interpellasjon er et spørsmål som en stortingsrepresentant kan stille til Regjeringen. En interpellasjon er ofte større og mer politisk viktig enn vanlige spørsmål som stilles i spørretimen. Det settes også av mer tid til debatten av en interpellasjon enn et vanlig spørsmål. Kilde: Stortinget.no

Han mener bedre utnyttelse av optikerne vil vi gi mindre reisebelastning, kortere reisetid og vil være spesielt gunstig for pasienter i distriktene.

Sveinung Stensland tror en optiker kan løse mange utfordringer fordi de har høy faglig standard og moderne utstyr.

Frank May / picture alliance

Han mener optikerne blant annet kan overta kontrollene av:

Pasienter med grå stær/Katarakt

Grønn stær/Glaukom

En tilstand med forkalkning i øyet

Dokumentere når barn har behov for å få briller dekket

Diabetikere med behov for øyekontroller

– Antall konsultasjoner hos pressede øyeleger kan reduseres betraktelig med bedre samhandling optiker og øyelege, sier Sveinung Stensland.

Eva Meling Ødegaard er leder av Norsk oftalmologisk forening (NOF), en fagmedisinsk forening for øyesykdommer. Hun sier optikere ikke har nok faglig kompetanse til å undersøke og følge pasienter med netthinnesykdom (for eksempel diabetes).

– Mangler kompetanse

– De har heller ikke nok kompetanse til å undersøke og følge pasienter med grønn stær (glaucom), mener hun.

Meling Ødegaard sier likevel at avtalespesialistene av og til har glede av å be pasienter som er henvist til dem fra en fastlege om å gå til optiker først for å utelukke behov for briller.

– Det er en avlastning, sier hun.

Øyelegene mener optikerne først og fremst kan avlaste dem dersom de er ansatt hos en øyelege hvor de kan bli overvåket av øyelege.

– Vi har flere optikere ansatt på øyeavdelingen på Ullevål som gjør en fantastisk jobb som avlaster øyelegene. Men det er innenfor trygge rammer av kontroll.

Stensland: Forventet legereaksjon

Sveinung Stensland mener legenes reaksjon er forutsigbar:

– De har mye å gjøre, men er som vanlig skeptiske til å la seg avlaste av andre yrkesgrupper, sier han.