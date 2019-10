Ketil Blom Haugstulen

Plutselig, som ut fra ingenting, er gatene i Oslo i fullt kaos.

Det kurdiske demonstrasjonstoget er på vei bortover Christian Kroghs gate lørdag kveld da noen unge gutter kommer spurtende forbi oss. Bak dem hører vi rop og sirener.

Unge tyrkiske og kurdiske gutter løper etter hverandre med politiet hakk i hæl. I løpet av kort tid er flere lagt i bakken.

Politiet kommer galloperende mot oss og ber alle flytte seg lenger vekk så de får kontroll over situasjonen.

Da Aftenposten ankom Storgata i Oslo sentrum for å følge lørdagens demonstrasjoner, havnet vi midt i et slagsmål mellom kurdiske og tyrkiske demonstranter.

Ifølge et øyenvitne begynte slagsmålet med at tyrkere viste provoserende håndbevegelser mot de kurdiske demonstrantene. Det førte igjen til at noen unge kurdiske demonstranter fløy på dem.

– Var fredelig frem til i dag

Bakgrunnen for bråket var en kurdisk demonstrasjon mot Tyrkias invasjon i kurdernes områder i Nord-Syria. Men tidligere ble det arrangert en motdemonstrasjon til støtte for Tyrkia.

– Vi har demonstrert fredelig frem til i dag, forteller Aysar Yase når situasjonen er litt mer under kontroll.

Hun er med i Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter.

Yase forteller at hun så de første slagsmålene i Niels Juels gate i Frogner tidligere på dagen. Hun hevder at det har vært tyrkiske demonstranter som har fremprovosert bråket.

– Vi er nødt til å svare på angrepene deres, mener hun.

Advarte politiet på forhånd

Mot oss kommer en ny demonstrant, Helen Akray, som er styremedlem i den kurdiske organisasjonen Ungkurd.

Hun sier at Ungkurd på forhånd advarte politiet mot å tillate to demonstrasjoner.

– Politiet har fulgt demonstrasjonene tett, og vi har grepet inn raskt. Vi har ikke fått inn noen meldinger om at noen tilfeldige er blitt rammet som følge av demonstrasjonene, sier operasjonsleder i politiet, Marianne Heidenstrøm, til Aftenposten like etter klokken 19.