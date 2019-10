34-åring dømt til 13 år og seks måneders fengsel for drap i Oslo

Torsdag formiddag ble 34-åringen dømt til fengsel i 13 og et halvt år. Han må også betale tilsammen 400.000 kroner i oppreisning til offerets foreldre.

Drapet skjedde ved 06-tiden en mandag morgen på Bjrøndal i mars i fjor.

Den domfelte hadde lånt bilen til en bekjent og fant ut at det lå to våpen i bilens bagasjerom, samt en pose med narkotika. Våpnene han hadde i bagasjerommet, var to maskingeværer.

Han ville parkere bilen mer skjult i et garasjeanlegg i Seterbråtenveien, men bilen satt fast i is og og snø mellom to garasjeanlegg. Etter forgjeves forsøk på å få løs bilen alene, satte han seg i bilen og småsov i noen timer, kommer det frem i dommen fra Oslo tingrett.

Ville hjelpe den domfelte

Han ble på morgenen vekket av to personer, som ikke fikk kjørt ut fordi hans bil sto i veien, og tilbød ham hjelp til å få løs bilen.

Litt senere kom også mannen som senere ble drept. Han hjalp også til for å få løs bilen. Tiltalte forklarte i retten at han ble svært frustrert og stresset av at mannen bare hjalp til i cirka ett minutt før han ga opp.

Derfor fulgte han etter ham bort til bilen hans og ba ham om å bli. Han erkjenner at han kan ha hatt et provoserende ordbruk, og i tillegg holdt han bildøren igjen da hjelperen ville lukke.

I konflikten som oppsto mellom mennene, endte den domfelte på bakken. Han tok deretter våpen ut av sin bil for å skremme fordi han følte seg truet av, har han forklart i retten.

«Han dyttet NN unna, og han gjorde da en bevegelse med hånden som om han ville ta våpenet. Tiltalte gjorde da en svingbevegelse med våpenet og slo det hardt mot NNs venstre overarm, og plutselig smalt det. Skuddet gikk av ved et uhell. Fingeren hans berørte avtrekkeren, men han trakk han ikke bevisst av», heter det i dommen.

– Ren henrettelse

Oslo tingrett har i dommen konkludert med at drapet ble utført på en særlig hensynsløs måte, og her hadde etter rettens oppfatning karakter av ren henrettelse.

«Det er ytterligere straffeskjerpende at drapet ble begått helt uprovosert og overfor en tilfeldig person, som både hadde hjulpet tiltalte og kom tilbake for å hjelpe til mer».

Ifølge dommen utelukker undersøkelser som Kripos gjorde av våpenet tiltaltes forklaring om at han brukte maskinpistolen som slagvåpen uten at avtrekkeren ble betjent, og at skuddet ble utløst ved et uhell da våpenet traff NNs kropp.