Disse bildene fra Holmenkollen skremte helsetoppene i mars. Nå frykter de at folk igjen vil senke skuldrene for mye.

Mange opplever ikke direkte konsekvenser av covid-19. Innføring av flere nye regler virker ikke logisk for den enkelte. I et gjenåpnet Norge er dette blant utfordringene, ifølge et strategidokument.