– Vi vet fra tidligere influensaepidemier at pasienter som oppfordres til ikke å oppsøke legekontor og legevakt på grunn av smittefare, kan utvikle alvorlig sykdom uten å forstå dette selv, eller fordi helsepersonell de er i kontakt med ikke forstår alvoret, sier Laake.

113 personer i Norge er nå isolert hjemme med påvist smitte av det nye koronaviruset. Ingen av dem som er smittet, er alvorlig syke eller innlagt på sykehus.

I tillegg kommer mange tusen i karantene. Hvor mange det dreier seg om, finnes det ingen oversikt over.

Hva er forskjell på karantene og isolasjon? Det kan du lese her.

Fremdeles flest smittet i utlandet

De aller fleste personene er enten smittet i utlandet (87) eller er nærkontakter. Med nærkontakter menes blant andre personer som i løpet av de siste 14 dagene har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med koronaviruset eller har hatt direkte fysisk kontakt med - for eksempel ved håndhilsing - en som er bekreftet syk med koronaviruset i følge Folkehelseinstituttet.

Tilsammen er 79 smittet i forbindelse med reise til Italia.

Psykisk påkjenning å sitte i isolasjon

Overlege ved intensivavdelingen på Rikshospitalet, Jon Henrik Laake, sier isolasjon i hjemmekarantene er en psykologisk påkjenning.

– Det er ingen ferie, det viser forskning som er publisert i The Lancet., sier Laake.

Han presiserer at alvorlig sykdom oppstår typisk 7–10 dager etter smitte eller symptomdebut.

– På dette tidspunktet vil mange pasienter ha begynt å føle på belastningen ved å ha bli satt i karantene og kan komme til å opptre irrasjonelt. Alvorlig sykdom kan bidra til dette. Korona-pasienter som utvikler alvorlig sykdom vil ofte oppfylle kriterier for blodforgiftning.

Helsepartiet mener samfunnet ikke er rustet til en pandemi.

Laake sier videre at et kjennetegn ved denne tilstanden er at man blir mentalt påvirket.

– Noen pasienter vil kanskje ikke klare å redegjøre godt for seg pr. telefon eller ha selvinnsikt til å forstå at de må be om tilsyn hjemme. Fra dette tidspunktet kan tilstanden forverres raskt til akutt lungesviktsyndrom (ARDS) og flerorgansvikt, mener Laake.

Han lurer på hvordan helsevesenet kvalitetssikrer oppfølgingen av koronapositive som er satt i isolasjon.

– Hvordan er oppfølgingen organisert, hvilke observasjoner gjøres, hvilke kriterier gjelder for sykehusinnleggelse, spør han.

FHI: Pasientene følges opp

Seksjonsleder ved seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging, Hanne-Merete Eriksen-Volle, FHI, sier disse menneskene blir godt fulgt opp, og hun deler ikke bekymringen.

Hun kjenner ikke til problemstillingen Laake beskriver der influensapasienter ikke tar kontakt med helsevesenet.

– Vi vet at de som er i karantene eller isolasjon, følges opp av kommunehelsetjenesten, svarer Eriksen-Volle.

Hun sier den enkelt kommune organiserer seg rundt hver enkelt pasient, og at de som er i karantene eller er isolert har fått et telefonnummer de kan ringe hvis de har spørsmål eller hvis de utvikler symptomer eller blir dårligere,

– De som er i karantene og isolasjon, blir instruert om at de skal ta kontakt ved lette symptomer.

Seksjonslederen tror det er stor årvåkenhet både blant dem som er i karantene eller isolasjon og helsevesenet rundt dem.

– Flere steder blir de som er i karantene kontaktet hver dag, men vi kan ikke garantere at det gjelder alle. Men vi har gode rutiner og presiserer at alle i karantene eller isolasjon raskt må ta kontakt med helsevesenet dersom de utvikler luftveissymptomer eller blir dårligere.