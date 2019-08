Familiene til 44 prosent av alle ettåringer i Oslo får kontantstøtte

Ferske tall fra Nav viser at familiene til 3.490 ettåringer i Oslo mottok kontantstøtte per 30 juni i år. Det utgjør 44,1 prosent av alle ettåringene i hovedstaden.

Antallet er en økning på 2,2 prosent fra samme tid i fjor. Den største økningen fant sted i bydelene Østensjø (8,5 prosentpoeng), Frogner (8,2 prosentpoeng) og Søndre Nordstrand (5,8 prosentpoeng).

Byrådslederen bekymret

Tallet på familier som mottar kontantstøtte, bekymrer byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han skriver i en epost til NTB at den borgerlige regjeringen har gjort kontantstøtten «altfor attraktiv».

Johansen vil heller erstatte ordningen med en integreringsstøtte bestående av gratis barnehage, språktrening og arbeidstrening for foreldre, samt en mentorordning for familien.

– Integreringsstøtte skal være en rettighet akkurat som kontantstøtte og være et parallelt tilbud til kontantstøtte. Det skal være lovpålagt både å tilby og redegjøre for alternativet før man gir kontantstøtte. Målet er å få flere barn i barnehage og flere foreldre i arbeid, sier Johansen.

Skylder også på regjeringen

Også Arbeiderpartiets talsperson for familie og likestillingspolitikk og leder av kvinnenettverket i partiet, Anette Trettebergstuen, legger skylden på regjeringen.

– Allerede fra før var kjønnsforskjellene mellom hvem som tar ut kontantstøtte enorme – nå øker de enda mer. Over 80 prosent av dem som tar ut kontantstøtte er nå kvinner, og trenden er økende. Likevel velger regjeringa å være blind og døv for den store likestillings-slagsiden kontantstøtten har, skriver Trettebergstuen i en epost til NTB.

Ropstad: Bare halve historien

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier til NTB at økningen «bare er halve historien», og at Ap-politikerne bommer når de gjør kontantstøtten til et problem.

– Fra juni 2016 til 2018 gikk antall mottakere av kontantstøtte i Oslo ned med hele 21 prosent, ifølge tallene fra Nav. Kontantstøtten gir alle foreldre som ønsker å være litt lengre hjemme med ettåringen valgfrihet, sier Ropstad.

Ved utgangen av juni 2019 mottok totalt 22.248 familier kontantstøtte på landsbasis, ifølge Nav. Det er en nedgang på 1,7 prosent fra samme periode i fjor. Nedgangen i fjor var betydelig svakere enn de siste tre årene.