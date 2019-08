Vil ha fullstendig rettspsykiatrisk observasjon av Philip Manshaus

Oslo politidistrikt har mottatt den foreløpige rettspsykiatriske erklæringen, opplyser politiet i en pressemelding.

Det er på bakgrunn av denne at politiet nå vil be om en fullstendig judisiell observasjon, en såkalt rettspsykiatrisk vurdering.

– Det betyr at det gjennomføres en mer omfattende vurdering av siktede. Observasjonen vil bli utført av to sakkyndige som oppnevnes av Oslo tingrett. Arbeidet med å finne sakkyndige er igangsatt og det forventes en avklaring i løpet av neste uke, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i pressemeldingen.

En prejudisiell observasjon er første steg i en prosess som avgjør om det er behov for en fullstendig utredning av siktedes strafferettslige tilregnelighet.

Den prejudisielle observasjonen av Manshaus ble gjennomført av psykologspesialist Marianne Teigland.

Under samtalen mellom Teigland og Manshaus, skal 21-åringen ha kommet med ytterligere detaljer i saken, opplyser politiet.

Hans O. Torgersen

Hva er en rettspsykiatrisk vurdering?

Det er domstolen som eventuelt skal oppnevne to sakkyndige, enten psykologer eller psykiatere, som deretter vil vurdere om Manshaus er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

De sakkyndige vil få et mandat fra retten om hva de skal utrede. Stort sett vil dette inneholde spørsmål om å utrede tilregnelighet.

I fire av fem tilfeller finner de sakkyndige at observanden var tilregnelig på handlingstidspunktet, ifølge Norsk Psykologforening.

De sakkyndige skal etter å ha observert og snakket med observanden, lest dokumenter, og innhentet andre opplysninger, skrive en rettspsykiatrisk erklæring. Der kommer de med sine konklusjoner og som sendes til domstolen. Rapporten skal også sendes til Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), som skal kvalitetssikre erklæringen.

I alvorlige saker, hvor det er tvil om tilregneligheten, vil av og til de sakkyndige bli bedt om å være til stede i retten. Da skal de observere tiltalte og stille spørsmål til partene og gjøre rede for erklæringen.

Hans O. Torgersen

Siktet for drap og terror

Philip Manshaus er siktet for terror etter at han lørdag 10. august tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd. Han er også siktet for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Manshaus har erkjent de faktiske forhold, men nekter straffskyld.

Angrepet i moskeen var knyttet til religion, har politiet tidligere opplyst til Aftenposten.

– Det var et ønske om å skremme muslimer i Norge, sa politiadvokat Hjort Kraby.

Politiet har så langt ikke ønsket å svare utdypende på spørsmål om motivet for drapet på stesøsteren.