Arrangørene for de to arrangementene tror flere titusener vil møte frem. Det blir skolestreik i minst 30 byer rundt i landet, og klimabrøl minst 12 steder.

– Vi har ennå ikke fått den klimapolitikken vi trenger. Derfor streiker vi igjen, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom. Sammen med organisasjonene Spire, Changemaker og KFUK-KFUM Global arrangerer NU igjen skolestreik. I mars streiket mer enn 40.000 elever.

– Det er snart lokalvalg. Barn og mange unge kan ikke stemme. Skolestreik er vår måte å si ifra på, sier Eiterjord.

Fakta: Klima-fredag i Oslo 12.00 – 14.00 Skolestreik. Appeller og underholdning på Eidsvolls plass foran Stortinget. 14.00 Klimatog fra Youngstorget til Stortinget 15.00 Urfremføring av klimahymne fra rådhusklokkene og musikere på byens tak. 16.30 Klimabrølet 15.00–17.00 Konsert og appeller på Eidsvoll plass.

Gorm Kallestad

Etter at tusenvis av elever har ropt ut sin utålmodighet og hørt appeller fra blant annet Penelope Lea fra Miljøagentene fra klokken 12 foran Stortinget, overtar Klimabrølet.

Initiativtager Even Nord Rydningen tror minst 50.000 voksne folk vil stille opp fra klokken 15 og utover. Det starter med urfremføring av en klimahymne hvor 40 blåsere skal spille fra toppen av 40 bygninger rundt i Oslo sentrum i samspill med klokkene i Oslo rådhus. Deretter skal flere av Norges fremste metalartister sammen med døve barn gi et høylytt klimabrøl før appeller og selve klimabrølet som kommer 16.30.

– Jeg har skikkelig gåsehud. Dette blir så utrolig stort, sier Rydningen.

– Vi mobiliserer de tause voksne, alle dem som er dypt bekymret over klimakrisen. De som kjenner apati og handlingslammelse, som vil ha endring, sier han.

Jessica Gow / AP / NTB scanpix

Politisk uavhengige

Klimabrølet arrangeres av folk som hverken har fortid i miljøbevegelsen eller politiske partier.

– Vi er helt uavhengige. Vi er foreldre og vanlige folk som bryr oss. Vi står sammen for å vise at kampen for å stoppe oppvarmingen på 1,5 grader er mulig, at det er gøy og at det er det desidert mest lønnsomme, sier Rydningen.

Initiativtagerne har fått med seg mange store og små bedrifter, fagforeninger og trossamfunn på laget.

– Nesten alle er med. Kanskje vil nærmere 100.000 møte opp. Det er drømmen. Poenget er at det går altfor sakte. Endel folkevalgte står i en klimapolitisk spagat. De gjør mye bra, men snakker samtidig om oljeutvinning i et evighetsperspektiv. Nå trengs et byks i klimakampen, og da kan man ikke står i spagaten, sier Rydningen.

Selv har han hver arbeidsdag klokken 12 har gjennomført sitt eget private klimabrøl på Eidsvoll plass foran Stortinget.

Fredag blir det altså mer høylytt. Det skal bli kvinnebrøl, mannebrøl og et fellesbrøl.

Stor medlemsvekst for de yngste

Tidligere skolestreiker har samlet et stort antall barn. I etterkant har barne- og ungdomsorganisasjonene fått en massiv medlemsvekst.

Miljøagentene som er for barneskolebarn, bikker snart 10.000 medlemmer, opp fra nesten 3000 i år. Ungdomsorganisasjonen Spire nærmer seg 10.000 medlemmer, 30 prosent flere enn i fjor, og Natur og Ungdom har fått 3000 nye medlemmer siden nyttår og har tilsammen 8500 medlemmer.