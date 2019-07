Gullsmedranere fremstilles for fengsling

Det opplyser seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt til NTB.

– Det er foreløpig ikke klart hvor lenge vi vil begjære dem fengslet. Politiadvokaten sitter og skriver på det nå, sier Skjold onsdag formiddag.

De to svenske statsborgerne, som er født i 1989 og 1991, ble pågrepet av politiet ved Akerselva på Grünerløkka kort tid etter at de ranet gullsmeden Thune i Stortingsgata i Oslo sentrum mandag formiddag. Begge har erkjent straffskyld.

Politiet sa tirsdag til VG at de to mennene har tilknytning til et norsk miljø av vinningskriminelle.

– Vi har ikke helt oversikt over dette miljøet, men de to er fra tidligere involvert i saker innen vinningskriminalitet som har vært under etterforskning, sier Skjold til NTB.

Han sier samtidig at etterforskningen av ranet fortsetter som normalt med avhør av vitner og de pågrepne, i tillegg til teknisk etterforskning.