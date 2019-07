Etterlyst kvinne stakk av fra politiet i Oslo

En politipatrulje forsøkte onsdag formiddag å stanse en bil for kontroll i Akersgata i Oslo sentrum. Da kvinnen nektet å stoppe ble flere politibiler satt inn i letingen etter bilen.

– Bilen ble funnet igjen utenfor Havnelageret, og bilføreren løp ut av bilen. Kvinnen ble løpt inn av politiet og er nå pågrepet, sier oppdragsleder Håkon Nilsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Det skal bare ha tatt noen sekunder fra bilen til kvinnen ble funnet ved Havnelageret, som ligger like ved Operaen, til kvinnen ble pågrepet.

Kvinnen er nå siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand og kjøring uten gyldig førerkort. Ifølge Nilsen er hun kjent for politiet for flere typer straffbare handlinger

– Det viste seg også at hun var etterlyst for en dokumentforkynnelse, sier Nilsen.