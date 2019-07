Rektor siktet for bestilling av overgrep mot barn

Mannen erkjenner deler av siktelsen, skriver Avisa Nordland , som først omtalte saken.

Rektoren ble først siktet for å ha skaffet seg seksualiserte bilder av barn, men siktelsen ble onsdag utvidet, melder NRK. Politiet mener etterforskningen viser at mannen også aktivt skal ha bestilt overgrep av barn over internett.

– Siktelsen omfatter medvirkning til overgrep mot barn og kjøp av seksuelle tjenester fra barn, sier politiadvokat Marit Olsen Heggstad ved Nordland politidistrikt til kanalen.

Ifølge politiet skal lovbruddene ha blitt begått før og fram til tidlig 2016, men de kan per nå ikke tidfeste nøyaktig når.

Mannen nekter for den utvidede delen av siktelsen. Han erkjenner imidlertid å ha kjøpt rundt femti bilder som viser overgrep mot barn.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter den skjerpede siktelsen. Han mener det ikke er ført bevis for at han har bestilt overgrep over internett, sier siktedes forsvarer Tor Haug til NRK. Han legger til at rektorens jobbsituasjon er uavklart og at han offisielt ikke er suspendert.

Politiet er så langt ikke kjent med at noen av overgrepene skal ha skjedd lokalt.

Mannen ble pågrepet og varetektsfengslet i slutten av juni. Han har sittet i varetekt i tre uker, men ble løslatt onsdag da politiet ikke ønsket å begjære ny fengsling. De mener bevisforspillelsesfaren er nedjustert.