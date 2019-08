Under emneknaggen #tryggibønn markeres det i dag støtte til muslimene som ble angrepet i moskeen i Bærum.

Helge Renå har bodd på Tøyen nesten hele livet. Etter at en bevæpnet mann lørdag ettermiddag gikk til angrep på en moské i Bærum, opprettet han og kompisen et Facebook-arrangement der de oppfordrer folk til å samles utenfor ICC-moskeen ved Grønlands torg, mens de har morgenbønn søndag.

I dag er det id, en viktig høytidsdag for muslimer. Renå har mange muslimske venner, og snakket med flere av dem i går kveld.

Les saken: Dette vet vi og dette vet vi ikke om moskéskytingen i Bærum

Vilde Bratland Hansen

– Mange lurte på hva de skulle gjøre i dag, selv om det er en festdag for dem. Det synes jeg er utrolig trist, sier han.

Han beskriver angrepet som «et totalt uakseptabelt angrep på oss alle». Markeringen skal gi uttrykk for dette: Ja til religionsfrihet og mangfold, nei til rasisme, hatprat og terrorisme.

– Vi må vise at vi er mange flere som vil at Norge skal være et trygt land.

Lars Martin Dahl, prest i Grønland kirke, er en av dem som deltar i markeringen.

– Jeg er her fordi jeg synes alle skal være trygge i bønn. Gudshus er hellige, og her skal alle være trygge.

Vilde Bratland Hansen.

Zubair Bashir er sjokkert over gårsdagens hendelse, men er også rørt over hvor mange som har møtt opp.

– Dette viser at vi ikke er alene. At så mange med ulik hudfarge og med ulikt religiøst opphav er samlet på et sted, viser at Norge er et fredfullt land.

Politiet setter inn tiltak i hele landet

Vilde Bratland Hansen

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden id. Alle politifolk i Oslo politidistrikt vil være bevæpnet søndag.

– Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i en pressemelding.

Politiet var også tilstede under arrangementet utenfor moskeen på Grønland.