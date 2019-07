Mann funnet død etter drukningsulykke i Hurdalsjøen

De pårørende er varslet. Mannen ble hentet opp av dykkere.

– Det er en far som har vært ute i en båt med sine to sønner. Han har falt ut i vannet og var ikke svømmedyktig. Da sønnene kom tilbake til land, fortalte de sin mor om at faren hadde falt i vannet. Vi ble da varslet, opplyser operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

De to sønnene skal begge være under 10 år gamle. Mannen er hjemmehørende i Eidsvoll kommune.

Politiet fikk først melding om ulykken, som fant sted ved badeplassen Åsand nord i Hurdalsjøen, klokken 16.03. Sea King-helikopter og luftambulanse bidro i søket etter mannen. Det gjorde også båt og dykkere fra brannvesenet og frivillige hjelpemannskaper.

Det opprettes undersøkelsessak, men politiet mistenker ikke noe kriminelt, sier Loraas til avisa.