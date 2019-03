Presselosjens leder: – Fabrikkering av sitat er en journalistisk dødssynd

I en omfattende TV 2-sak onsdag rettet kvinnen i den mye omtalte videoen med Trond Giske fra Bar Vulkan i Oslo kraftig kritikk mot VG. Kvinnen mener at VG og VG-journalist Lars Joakim Skarvøy med vitende og vilje publiserte et oppdiktet sitat som skapte et feilaktig bilde av situasjonen med Giske.

Mats Rønning, leder av politisk avdeling i Dagbladet og kollega av Skarvøy i Presselosjen – der Rønning er styreleder og Skarvøy kasserer, ser svært alvorlig på saken.

– Dersom det er sant at VG har fabrikkert et sitat, er det en journalistisk dødssynd. Saken er svært alvorlig og egnet til å svekke troverdigheten til all journalistikk, og politisk journalistikk spesielt, sier Rønning til Medier24.

Stortingets presselosje er en medlemsorganisasjon for redaksjonelle medarbeidere som jevnlig møter i Stortinget og dekker norsk politikk.

Rønning får støtte av presseveteran og mediekritiker Sven Egil Omdal.

– Det største problemet er at saken styrker en oppfatning om at det er utbredt at journalister på forhånd har bestemt seg for hvordan saker skal vinkles, og så vrir de faktaene til at det passer med vinklingen. Denne saken kommer til å bli husket som et ekstremt alvorlig eksempel på akkurat det, sier Omdal til Medier24.

Han sier han ikke kan huske saker som har fått slike konsekvenser som denne.

– Uansett hva man mener om Giske og hans plass i Arbeiderpartiet, er det ikke tvil om at hans gryende comeback ble stoppet av VGs håndtering av denne saken, sier Omdal.

NTB har forsøkt å få en kommentar fra Lars Joakim Skarvøy, men uten å lykkes.