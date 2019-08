Al-Noor-moskeen ber fredagsbønn i moskébygget på Skui

Det er foreløpig ikke klart når den offisielle gjenåpningen av moskeen skal skje.

– Vi har ikke landet på dato ennå, men det blir fort et par uker til, skriver Ahmed i en SMS.

I forrige uke ba menigheten fredagsbønn på Rykkinn skole i Bærum etter at moskeen ble angrepet lørdag 10. august. Philip Manshaus (21) er siktet for terror etter moskéangrepet. Manshaus er også siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster.

Politiet var ferdig med sine undersøkelser i moskeen på Skui i Bærum tirsdag i forrige uke.

Lørdag åpnet menigheten moskeen for pressen. Da var det fortsatt blodflekker på et større området på teppene i bønnerommet, samt på talerstolen og ved hovedinngangen i moskébygget. Det var også kulehull i veggene flere steder, og bakdøren, hvor Manshaus skjøt seg inn i bygget, hadde ikke fått nytt glass.