Når rettssaken starter opp i Haugaland tingrett mandag vil tiltaltes tre barn, alle over grunnskolealder, være til stede i retten for å se faren stå tiltalt for å ha drept moren, melder NRK.

– De ser fram til at rettssaken vil bli overstått og håper det ikke vil bli nødvendig med flere rettsrunder, sier bistandsadvokat Benedicte Storhaug, som legger til at barna er forberedt på en krevende uke.

Gjennom en privat innsamlingsaksjon har barna fått nesten en million kroner i støtte fra flere tusen givere.

Faren er tiltalt for drapet på samboeren sin i deres felles bolig i Haugesund natt til 1. januar.

Kvinnen ble funnet død etter en brann i huset, men obduksjonsrapporten viste at hun døde av stikkskade. Kvinnens samboer ble pågrepet og siktet for drap kort tid etter at nødetatene rykket ut til husbrannen.

Mannen er også tiltalt for mishandling av lik, basert på at han rett etter drapet skal ha tømt ut bensin flere steder i boligen og tent på. Både liket og huset skal ha fått omfattende skader i brannen. 50-åringen er også tiltalt for å ha kjørt motorsykkel med en promille på 2,2 i etterkant av drapet, da han forsøkte å stikke av.

Relativt kort tid etter drapet innrømmet mannen å ha drept samboeren og erkjente straffskyld for det han på det tidspunktet var siktet for.

Mannens forsvarer Erik Lea sier til NRK at han ikke vil uttale seg før rettssaken er i gang.