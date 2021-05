17 ting du kanskje ikke visste om 17. mai

Visste du at «Ja vi elsker» ikke er Norges offisielle nasjonalsang, og at 17. mai-feiringen var forbudt i 30 år etter at grunnlovsdagen ble etablert?

Vanligvis er Karl Johans gate i Oslo full av festkledde mennesker med vaiende flagg. Men Karl Johan ville egentlig forby feiringen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

16. mai 2017 22:07 Sist oppdatert 8 minutter siden

Bakgrunnen for at vi feirer 17. mai er som kjent for mange at dette er datoen Grunnloven ble undertegnet på Eidsvoll i 1814. Men etter en kortvarig krig sommeren 1814, ble Norge tvunget inn i union med Sverige.