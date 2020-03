Det så hyggelig ut i et par uker. I en koronakrise der varene fortsatt måtte frem, fikk plutselig de trauste godstogene et løft. Både Jernbanedirektoratet og Bane Nor var raskt ute på egne hjemmesider med gladmeldinger om smekkfulle tog og større pågang enn på lenge.

– Vi som kjører om natten, i tunnelene, over fjellene driver på som aldri før. Vi har alltid kjent oss nyttige, men i likhet med mange andre, kjenner vi at det svinger litt ekstra nå, særlig med tanke på hvordan utsiktene for virksomheten vår var for bare et par år siden, skrev lokfører og hovedverneombud Jørgen A. Sundt i en melding til Aftenposten.

Han kunne glede seg over at det nå er godstog som prioriteres, foran persontog, om det oppstår krøll på jernbanelinjene.

Og han påpekte godstogenes viktige rolle:

Når lastebilen har kommet med varer til butikken eller forsyninger til sykehusene, har varene ofte blitt fraktet titalls og 100-talls mil på tog.

100 prosent fulle tog

Slik beskrev Bane Nor oppturen, sist fredag:

«De siste to ukene har vi registrert en merkbar økning i volumene på terminalene i Oslo (Alnabru), Sandnes (Ganddal), Bergen (Nygårdstangen) og Trondheim (Brattøra) samt i Bodø, Fauske og Mo i Rana på Nordlandsbanen.»

Nå var godstogene som kom til Sandnes og Bergen 100 prosent fulle, mot normalt 80 prosent.

Ove Andre Algrøy, Bane Nors leder for godsterminaler i Sørvest i Bergen, meldte om en økning på 10 prosent i mengde varer og henvendelser fra nye kunder.

Jørgen A. Sundt Cargonet

Og nå blir godstogene prioritert

– Du vet at krisen er på ordentlig når persontog må vente slik at godstog kan kjøre nonstop, kommenterer Jørgen A. Sundt.

– Vi har et stort ansvar under koronakrisen, derfor skal vi legge godt til rette for godstogene der det er mulig. Godsselskapene og vareeiere skal vite at vi gjør alt vi kan for å sluse godstogene gjennom de mest trafikkerte jernbanestrekninger, uttalte Bjørn Kristiansen, kunde- og trafikkdirektør i Bane Nor.

Samferdelspolitiskk talsmann for SV på Stortinget, Arne Nævra, var blant politikerne som jublet.

– Det er gledelig å se at jernbanen nå kan spille en større rolle i godstransporten, ikke minst i en slik krisesituasjon. Men samtidig blir jeg jo litt oppgitt av å se at det måtte en pandemi til for å få mer gods over på jernbanen, skrev Nævra i en e-post til Aftenposten.

Jørgen A. Sundt / Cargonet

... Men så kom nedturen

– Vi har opplevd stabile volumer på bane de siste par ukene, men denne uken ser vi en nedgang.

Det sier Erik Røhne, sjef for CargoNet, NDBs gamle godstogdivisjon.

– Vi opplever denne uken et vesentlig fall i volumer fra det som kommer via sjø og inn i Norge. Og vi får meldinger fra enkelte kundesegmenter om totalt bortfall av volumer på ubestemt tid, sier Røhne til Aftenposten.

– Våre estimater, som støttes av de signalene vi får fra våre store kunder, tilsier at et volumtap på 20–25 prosent er realistisk på kort sikt.

Kjører fortsatt store menger gods

Godstog har i mange år tapt markedsandeler til lastebiler på vei. Men fortsatt kjører de 50–60 prosent av alle varer mellom Oslo og Bergen, Trondheim og Stavanger. Til Bodø og Narvik, der togene gjerne går gjennom Sverige, er andelen gjerne 80–90 prosent.

I fjor vedtok regjeringen en stor støttepakke til godsselskapene, som en livredningsplanke.