Arrangør før rave-festen: – Kom mellom 23:30–00:30 for å begrense sjansen for at Oslos festbremsavdeling dukker opp

Festen i tilfluktsrommet endte svært dramatisk. I forkant fikk gjestene råd om hvordan de skulle unngå at arrangementet ble oppdaget.

30. aug. 2020 17:18 Sist oppdatert nå nettopp

«Kom mellom 23:30–00:30 for å begrense sjansen for at Oslo’s festbrems avdeling dukker opp.»

Slik lød oppfordringen fra en av arrangørene bak lørdagens fest i et tilfluktsrom på St. Hanshaugen. Meldingen ble lagt ut fredag kveld, ett døgn før arrangementet.

