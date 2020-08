Syv studenter ved Høgskulen på Vestlandet koronasmittet

Undervisningen er avlyst for 450 økonomistudenter.

Syv studenter har testet positivt for covid-19. De tilhørte samme faddergruppe. Tuva Åserud

Simen Sundfjord Otterlei Bergens Tidende

Målfrid Bordvik

(Bergens Tidende): Syv studenter på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandets campus Bergen er smittet av koronavirus.

Undervisningen er derfor avlyst for alle de 450 studentene på bachelorprogrammet.

Fredag formiddag innkalte instituttledelsen til møte for alle studentene på de tre trinnene via Zoom. Her ble det opplyst at totalt syv studenter er registrert smittet, blant dem er både faddere og fadderbarn.

Tilhørte samme faddergruppe

– Vi fikk en e-post i natt klokken 00.30 av en student som kunne fortelle at to studenter hos oss var bekreftet koronasmittet. Senere har vi fått bekreftet at hele syv studenter er smittet, sier Nina Michelsen, assisterende instituttleder til Bergens Tidende.

De syv studentene er en del av samme faddergruppe på til sammen cirka 15 studenter. Høyskolen har ikke oversikt over alle arrangementene disse studentene har deltatt på.

– Alle på denne faddergruppen vil bli testet i dag, sier hun.

Instituttleder Tom Skauge og assisterende instituttleder Nina Michelsen startet arbeidet med å informere studenter og ansatte klokken 5 fredag morgen. Tuva Åserud

Studentene har fått beskjed om å utvise varsomhet og ha lav terskel for å teste seg.

– Vi håper at så mange som mulig går og tester seg, sier Michelsen.

Studentene er ikke informert om hvilken faddergruppe de smittede tilhører. Nærkontakter av de smittede vil bli kontaktet av smittevernkontoret og bedt om å gå i karantene.

Innstilt ut neste uke

Undervisningen er innstilt også i neste uke.

Instituttleder Tom Skauge understreker at det kun er undervisningen på campus som er innstilt.

– Høyskolen er åpen for studentene og vi kommer ikke til å nekte adgang. Men alle som har symptomer skal holde seg hjemme. Og vi har bedt alle være ekstra forsiktige fordi de kan ha vært på forelesning med noen av de smittede. Det vet vi ikke, sier Skauge.

Han forteller at høyskoleledelsen samles til krisemøte fredag formiddag.

– Kjip situasjon

Skauge understreker at han setter pris på at studentene selv har meldt fra.

– I dag hadde vi nettforelesning uansett, så jeg hadde tenkt å sitte hjemme. Men det er en litt kjip situasjon at det ikke blir undervisning i neste uke heller, sier økonomistudent Mariann Lyngstad.

