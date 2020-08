Ikke buss FOR tog – men buss OG tog mellom Oslo og Trondheim

Vy trapper opp sitt tilbud etter at de tapte togstrekningen mellom Oslo-Trondheim til svenske SJ. Fra 1. september kjører Vy buss dag og natt på samme strekning.

NSB/Vy har aldri fått på plass dobbeltdekkere på norske jernbanelinjer. Men når Vy om kort tid starter busstilbud mot Trøndelag, skal det kun brukes dobbeltdekkere. Vy

Onsdag 12. august skrev Aftenposten at Vy har startet bussrute mellom Oslo og Ålesund. Vi skrev også at de har bedt om lov til å starte nattbuss mellom Oslo og Trondheim. Denne strekningen – Dovrebanen – tapte de til SJ under Jernbanedirektoratets anbudsrunde i 2019, sammen med Nordlandsbanen og lokaltog rundt Trondheim.

Nå har Vy fått lov til å starte med nattbuss mellom Oslo og Trondheim. Og de stopper ikke der. Fra 1. september settes det også opp et eget busstilbud på dagtid mellom de to byene. Eller snarere, mellom Lillehammer og Trondheim.

Vy kjører i dag tog mellom Drammen og Lillehammer. Fra tirsdag 1. september kan passasjerene to ganger på dagtid bytte til buss og reise videre til Trondheim i regi av Vy.

Fra Trondheim blir det én avgang lørdag og to søndag. Fra Drammen/Oslo blir det to avganger lørdag og én søndag.

Overfor Aftenposten konstaterer kommunikasjonssjef Nina Schage at det skal bli billigere å kjøre tog og buss til Trondheim med Vy enn tog med SJ. Samtidig vil prisene være avhengig av hvor lang tid i forveien reisen bestilles.

Her er priser og reisetid

Tog og buss Oslo-Trondheim skal koste fra 249 kroner, og ta 7 timer og 30 minutter. Nattbuss skal koste ned mot 199 kroner. Billetter må forhåndsbestilles.

I dag bruker SJ-togene fra 6 timer og 44 minutter til 7 timer og 24 minutter. Bestiller man i god tid i forveien, varierer prisene mellom 259 kroner (for ettermiddagstog) og 539 kroner (for morgentog).

– Ved å kombinere buss og tog mellom Trondheim og Oslo kan vi tilby kundene et mer prisgunstig alternativ. Samtidig gir vi kundene mellom Lillehammer og Trondheim et helt nytt transporttilbud, sier Nina Schage.

– De kan nå velge om de vil reise med tog eller buss. I tillegg går toget mot Lillehammer direkte til og dra Drammen, slik at kunder mellom Drammen og Oslo slipper togbytte på Oslo S, sier hun.

Kun dobbeltdekkere – som venter om tog forsinkes

Vy, som aldri har ivret veldig for å kjøre dobbeltdekkere på jernbanen, konstaterer at det blir toetasjes busser mellom Oslo og Trondheim natt og dag.

– Disse er mer komfortable enn vanlige busser, med mulighet for å reservere seter for seg selv i andre etasje, med bedre utsikt, sier Schage.

– Med samme merkevare og salgskanal er det blitt enklere for oss å komme med tilbud som kombinerer tog og buss. Vi vurderer flere slike tilbud i tiden fremover, sier hun.

Den nye bussen skal hete Ekspressbuss VY710 Lillehammer – Trondheim.

Schage forsikrer at bussene som går fra Lillehammer vil vente om togene fra Oslo skulle bli forsinket. Forsinkes bussene fra Trondheim til Lillehammer, vil billetten gjelde også for neste avgang mot Oslo.

SJ-sjef i Norge, Sverre Høven, har uttalt at bare er bra med Vys bussatsing Oslo-Trondheim, og at et bedre tilbud vil øke kollektivandelen.

