Høyre og Frp åpner for samarbeid med bompengeparti i Oslo

– Jeg har ikke detaljlest FNBs partiprogram, men ser at de har samme syn som oss i flere saker. Blant annet så er de imot eiendomsskatt, for fritt skolevalg og for privat drevne sykehjem og barnehager. Dette er ting vi er enige om, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

Også Frps Aina Stenersen er positiv til nykomlingen.

– Det er flott at partier som er imot bompenger, får så stor oppslutning. Og det er opp til dem om de vil samarbeide med oss. De er hjertelig velkommen, sier Stenersen.

FNB fikk nylig 9,1 prosents oppslutning på et partibarometer for Oslo, utført av Respons Analyse for VG.