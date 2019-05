Far tiltalt for drapsforsøk på datter. Familien skyldte på 14 år gammel bror.

Oppegård tirsdag 12. september 2017. Klokken nærmer seg 19, og en ung kvinne befinner seg på parkeringsplassen i det fredelige nabolaget der familien hennes bor. Kvinnen, da 18 år gammel, blir slått sparket og lugget av foreldrene, en søster og to brødre. Så stikker faren henne to ganger med kniv i magen. Alt ifølge tiltalen som statsadvokaten i Oslo offentliggjorde sist fredag.

Politiet i Follo har etterforsket saken, og faren har sittet varetektsfengslet siden hendelsen. På et tidspunkt var seks familiemedlemmer siktet i saken.

– Mishandlet i flere år

Ifølge tiltalen ble kvinnen påført stikkskader på venstre side av brystet og i buken. Hun fikk indre blødninger og skader på tarm og tarmoppheng slik at en meter av tarmen ble hengende utenfor bukveggen.

En tilfeldig forbipasserende fikk fraktet 18-åringen til sykehus, og rask medisinsk behandling reddet henne.

Fakta: Trenger du hjelp? Det finnes flere hjelpetelefoner å ringe dersom man ønsker å søke hjelp. Her er et utvalg: Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Tlf: 815 55 201. Man-fre. 09–16.

Oslo Krisesenter har døgnåpen telefon: 22 48 03 80. Kirkens SOS har også døgnåpen krisetelefon: 22 40 00 40.

Kors på halsen er en samtaletelefon hvor du kan være anonym. Har åpent mandag til fredag klokken 14–22 på telefon 800 333 21. Er for de under 19 år.

Det er bare faren som er tiltalt for drapsforsøk på datteren. Men han, moren og søsteren (23) og to brødre (17) og (19) er alle tiltalt for grov vold mot henne. Statsadvokaten beskriver kroppskrenkelsen som «grov fordi den har skjedd uten foranledning, har karakter av overfall, er begått mot en forsvarsløs person, har karakter av mishandling og er begått av flere i fellesskap».

Politiet gikk tidlig ut med at de etterforsket ugjerningen som æresrelatert vold. Familien kom som flyktninger fra Afghanistan, men har bodd flere år i Norge. Det er 12 barn i familien.

– Kvinnen flyttet fra sin familie på Oppegård rett etter at hun fylte 18 år. Hun hadde i flere år blitt mishandlet av familiemedlemmer og søkte tilflukt hos et vennepar, forteller Monica Lindbeck, fornærmedes bistandsadvokat.

Dette skal kvinnens familie ha funnet ut, noe de mislikte sterkt.

– For familien var det skamfullt at jenta bodde i et hus sammen med en mann utenfor familien, og som hun ikke var gift med. De insisterte på at de to måtte gifte seg

– Forsøk på æresdrap

Forholdet mellom den fornærmede kvinnen, vennen og hennes familie ble stadig vanskeligere. Tiltalen refererer til en samtale 29. april 2017, drøye fem måneder før drapsforsøket. Kvinnens mor og søster sier til den fornærmedes venn:« Da blir det slik at hun blir drept av dem, i ditt hus, vi dreper henne ved siden av deg. Så si det til henne at de gjør det slik.»

Fakta: Æresvold Æresrelatert vold er vold mot individer som anses å true en families kollektive ære. Volden kan være ment å gjenopprette tapt ære, eller å tvinge noen til å opptre på en måte som ikke vanærer familien. Æresbegrepet knyttes i stor grad til kvinners seksualitet og «ærbarhet». Volden tar mange former og blir ofte utført av flere enn én person. Tvangsekteskap kan være en form for æresrelatert vold. Volden opptrer i kollektivistiske kulturer der tap av ære medfører at en familie støtes ut av sitt miljø. I Norge gjelder det stort sett familier med bakgrunn fra land i Midtøsten, Sør-Asia og Nord-Afrika. Ifølge Kompetanseteamet mot tvangsekteskap tar stadig flere tar kontakt. I 2018 var det også en stor økning i antall saker fra privatpersoner. Antallet saker som gjelder barn gikk opp fra 39 prosent i 2017 til 45,5 prosent i 2018. Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Familien planla bryllup. Da de forsto at dette ikke ville bli gjennomført, fant drapsforsøket sted.

– Jeg er fornøyd med at statsadvokaten har tatt ut tiltale både mot far og de involverte familiemedlemmene. Etter min oppfatning var dette et forsøk på æresdrap, sier Monica Lindbeck.

– Fabrikkerte bevis

Ifølge tiltalen forsøkte de som nå er tiltalt, å fabrikkere bevis og legge skylden på fornærmedes 14 år gamle bror. .

Statsadvokaten skriver:

«De ga inntrykk overfor politiet og/eller barnevernet at han (14-åringen, red anm.) hadde utført de beskrevne knivstikkene mot sin søster til tross for at dette ikke var riktig. Han ble iført en T-skjorte som var benyttet av en av gjerningspersonene, og/eller T-skjorten var påført blod i ettertid.»

De involverte er også tiltalt for å unnlate å skaffe nødvendig og øyeblikkelig hjelp til tross for at fornærmede var hardt skadet og var i en hjelpeløs tilstand.

Farens advokat, Daniel Storvvik, sier til Aftenposten at han klient erkjenner straffskyld, men ikke drapsforsett.

– Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier Storrvik.