Det brenner i et skogsområde i Grytedalen i Sarpsborg.

Øst politidistrikt skriver på Twitter at en låve har kollapset på stedet, og at brannen har spredt seg ytterligere til tilstøtende skogsområde.

Ifølge politiet er åtte hunder omkommet i brannen. De sto i bur på låven.

Det brenner fortsatt godt i skogen rundt, og et helikopter er i ferd med å droppe vann på stedet, skriver Øst politidistrikt.

– Det er et veldig ulendt terreng, så vi trenger hjelp fra Forsvaret i slukningsarbeidet. Det er vanskelig for oss å ta oss inn i området, sier Frode Johannessen ved Øst 110-sentralen.

Han sier også at Sivilforsvaret er på vei for å bistå brannvesenet.

Det er uvisst hvor stort område som brenner.

– Brannen har spredt seg til en bygning, og den står i full fyr, sier Frode Johannessen ved Øst 110-sentralen, til Aftenposten onsdag ettermiddag.

I store deler av landet sør for Nordland er det stor skogbrannfare, melder yr.no.

Flere skogbranner i Østfold

Brannvesenet i Østfold har hatt det travelt onsdag. I tillegg til brannen i Sarpsborg, brenner det også i Halden.

Brannen var tidlig onsdag ettermiddag ikke under kontroll, men flammene er slukket i 17-tiden.

– Vi har ikke kontroll på brannen i Halden. Det brenner kraftig i skogen, sa Jan Karlsen ved Øst 110-sentral til Aftenposten i formiddag.

Rundt klokken 17 forteller Utrykningslederen i Halden, Ole Christian Torgalsbøen, at de har kontroll på stedet.

– Vi har slukket brannen, men må bruke hakker og spader for å slukke under bakken. Det er veldig tørt, og noen steder må vi 30–40 centimeter under bakken for å slukke.

Det blåser fortsatt mye på stedet, og arbeidet er krevende.

– Vi kommer til å jobbe utover natten med slukking, sier Torgalsbøen, som forteller at de har funnet årsaken til at rundt 50 mål startet å brenne:

– Det er et tre som har blåst over en høyspentledning, sier han.

Brannvesenet sikret husene i området med vann. Politiet evakuerte beboerne.

Øst 110-sentral sier at det er meldt om brann flere steder i Østfold og Akershus.

– Vi fikk melding om den første brannen rundt 12.45, og tilsammen har vi vært på syv branner siden da, sa Karlsen rundt klokken 14.15.

Hans O. Torgersen

Flere uten strøm

Flere av brannene skal ha startet som følge av at trær falt over strømledninger. Rundt 1000 abonnenter i Våler, Rømskog, Marker og Halden har mistet strømmen, skriver NRK Østfold.

– Det kom et kraftig vindkast innover Østfold i 12.30-tiden. Det førte til at trær ble tatt av vinden og falt over strømlinjer og kortsluttet, sier kommunikasjonssjef Morten Schou i Hafslund til NRK.

Brit Holm Lunde

Hytte i brann i Trøndelag

I Roan i Trøndelag evakueres bolighus på grunn av en lyngbrann, skriver Adresseavisen. En hytte, et naust og en garasje er rammet av brannen.

Klokken 17.30 melder politiet at brannvesenet ikke har kontroll på brannen.

– Brannen blir bare større og større, sier vaktleder i 110-sentralen, Stig Lunde, til NRK.

To brannhelikoptre er på vei for å bistå brannvesenet, skriver NRK.

Et bål i fjæra skal være årsaken til brannen.

Brann også i Sandefjord

Politiet og brannvesenet meldte rundt klokken ett onsdag at det brenner nær bebyggelse i Melsomvik i Sandefjord kommune.

Sør-Øst 110 skrev på Twitter klokken 13.47 at flere stasjoner er i arbeid på stedet. Sivilforsvaret er varslet, og skogbrannhelikopter er på vei.

– Det er kraftig vind som blåser fra sjøen og inn over land slik at flammene sprer seg raskt, fortalte Brit Holm Lunde som var på stedet.

Brannen er foreløpig under kontroll med hensyn til bebyggelse. Det er kraftig røykutvikling, og personer med luftveisproblemer bør holde seg innendørs, skrev Sør-Øst Politidistrikt på Twitter klokken 13.35.

Vestfold interkommunale brannvesen

Skumla hus

Lunde fortalte at brannvesenet skumla et av bolighusene i området rundt 13.45-tiden. Flammene var veldig nær boligen før brannvesenet startet skumleggingen. Nå virker det som mannskapet har kontroll.

– Nå ser jeg ingen flammer lenger, jeg ser kun litt røyk, sa Lunde.

Politiet skrev på Twitter klokken 13.15 at brannen kan spre seg til boliger, og det er derfor satt i gang evakuering av boliger i området.