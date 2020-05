Mildeste pollensesong på 25 år i Sør-Norge

– I fjor var det en veldig hissig sesong, og da ser man at den påfølgende sesongen blir litt mildere. Da trenger trærne et lite hvileår, sier kommunikasjons- og markedssjef Hogne Skogesal i NAAF til NRK.

Det er særlig bjørkepollen det er mindre av.

Om tendensen man har sett så langt i år, fortsetter, ligger årets pollensesong an til å bli den mildeste siden 1994, ifølge Skogstad.

Også i nord kan det bli mildere enn i fjor.

– Lenger nord i landet later det til at raklene og pollenproduksjonen er på et mer normalt nivå, men her har en kjølig og fuktig værtype foreløpig holdt spredningen noe tilbake, sier pollenforsker Hallvard Ramfjord.

Om lag en million nordmenn har pollenallergi.