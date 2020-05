FHI-direktøren advarer mot ny nedstengning av Norge

Spesielt mener direktør Camilla Stoltenberg at skoler og barnehager kanskje ikke hadde trengt å stenges.

– Vår vurdering nå, og det oppfatter jeg at det er bred enighet om i forbindelse med gjenåpningen, var at man kunne oppnå kanskje den samme effekten og unngå en del av de uheldige ringvirkningene ved å ikke stenge, men ved å holde åpent med smitteverntiltak, sier hun til NRK.

Stoltenberg påpeker at de rådene Folkehelseinstituttet kom med før nedstengningen var gode råd, men at de ikke var gjort på godt nok faglig grunnlag, og sier at kunnskapsgrunnlaget ikke var det samme som i dag.

Advarte om ny smittebølge

Onsdag advarte FHI i en ny rapport om at nye bølger av covid-19-epidemien kan komme samtidig med de årlige influensaepidemiene i oktober.

«Størrelsen på utbruddene vil avhenge av hvor omfattende smitteverntiltak som iverksettes», skriver FHI.

I intervjuet med NRK advarer Stoltenberg mot en ny nedstengning av landet, selv om smittetallene skulle øke.

–Jeg tror det skal veldig mye til. Og der er det jo en sterk vilje hos alle parter til å finne virkemidler som er mer skånsomme og mer smidige. Det forutsetter et engasjement hos hele befolkningen for å følge smittevernrådene, sier hun.

I retur

Koronaepidemien i Norge skjøt fart i midten av mars, og 12. mars ble store deler av samfunnet stengt ned for å hindre smittespredning.

Den første bølgen av epidemien er på retur i Norge. Det er lav spredning i den generelle befolkningen, og rundt 0,7 prosent av befolkningen antas å ha vært smittet.

De siste ukene har det vært en gradvis gjenåpning av samfunnet.