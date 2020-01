Politiet til stede på skoler etter nye trusler

13 av truslene har kommet til Sørvest politidistrikt. Seks skoler i Rogaland har ifølge Stavanger Aftenblad mottatt trusler de siste to ukene.

Politiet i Nordland var på plass på flere skoler tirsdag, noe de betegner som et trygghetsskapende tiltak.

– Det har ikke vært noen reell fare ved noen av skolene knyttet opp til truslene som har kommet, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i en pressemelding.

Elleve trusler tirsdag

Bare tirsdag kom det ifølge politiet inn elleve trusler om skoleskyting på landsbasis. Det pågår etterretning, både lokalt og nasjonalt, for å finne ut hvem som står bak. Sørøst politidistrikt koordinerer etterforskningen og har fått støtte fra Kripos.

Mange av truslene er fremsatt gjennom sosiale medier.

Politiet i Nordland understreker at det ikke bare er straffbart å true samfunnsinstitusjoner, men at det også kan følge et økonomisk erstatningsansvar.

– Politiet tar hver enkelt trussel på alvor og vurderer om det er behov for å sette inn tiltak, sier Bent Are Eilertsen, som påpeker at politiet ser en sammenheng mellom truslene, og at de er i gang med å etterforske saken.

Samme mønster

Også stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt påpeker at mange av truslene følger det samme mønsteret.

– Vi har en formening om hvilken gruppering som står bak truslene, og hva motivet deres er, sier han i en pressemelding.

– Det er synd at slike grupperinger får mulighet til å spre frykt på denne måten. Det er klart at dette er utfordrende, også fordi politiet bruker en god del ressurser på dette arbeidet. Det er likevel viktig for oss å presisere at vi vurderer tiltak for å trygge elever, ansatte og innbyggerne for øvrig oppimot hver hendelse, og at vi følger utviklingen tett, understreker Strand.

Til NRK sier han at det er snakk om datakyndige folk som klarer å skjule identiteten sin. Han sier også at det er lite sannsynlig at intensjonen er å realisere truslene.