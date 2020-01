Flere apoteker melder at de er utsolgt for munnbind, noe som settes i sammenheng med spredningen av Wuhan-viruset i Kina og en rekke andre land. Viruset har så langt ikke spredt seg til Norge.

Blant annet er det ikke munnbind tilgjengelig i noen av Apotek 1-butikkene i hovedstaden, forteller Kjersti Solberg Ofstad. Hun er kommunikasjonssjef for Apotek 1.

– På tirsdag var det så høy etterspørsel at vi endte opp med å sette opp et skilt, sier farmasøyt i Boots på Lambertseter, Kristin Samer. De er et av få apoteker i Oslo som fremdeles har munnbind på lager.

Hun sier også at den store etterspørselen startet på lørdag, og har ikke bremset siden. Apoteket har til og med fått kunder som er blitt bedt om sende munnbind til familie i Kina.

– Vi har hatt stor etterspørsel de siste dagene. Det er utsolgt i mange apoteker i Oslo, sier kommunikasjonsansvarlig for Boots Norge, Anne Margrethe Aldin Thune.

Fakta: Dette er Wuhan-viruset Et hittil ukjent coronavirus, kalt 2019-novel coronavirus (2019-nCoV), har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina.

Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

I starten ble smitten knyttet til et stort matmarked i Wuhan, Huanan Seafood Wholesale Market, med sjømat og ulike typer levende dyr, noe som kan tyde på at smitten opprinnelig kommer fra dyr. Det er bekreftet at viruset kan smitte mellom mennesker.

Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet på infeksjon. Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del er blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste.

Siste oppdateringer rapporterer om en inkubasjonstid fra 2 til 12 dager med gjennomsnitt på 7 dager. Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot viruset. Kilde: fhi.no

Ikke beskyttende

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av munnbind hvis du er frisk, blant annet fordi personer som bruker munnbind oftere tar seg på ansiktet. Det anbefales dog å bruke munnbind for å ikke smitte andre dersom man er syk.

– Det beste du kan gjøre hvis du er syk er å holde deg hjemme. Jeg har personlig ikke tenkt å kjøpe munnbind, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

– Vi selger munnbind til dem som etterspør det, men informerer også om andre tiltak for å begrense smitte, forklarer Samer.

Apoteket har bestilt maske med ventiler, som har noe bedre effekt mot virusspredning enn vanlig munnbind.

– Vi vet at hverken munnbind eller maske gir fullgod beskyttelse mot spredning av virus. Smitteforebyggende råd som god håndhygiene og å beskytte andre mot dråpesmitte fra hosting og nysing er svært viktig. Om Wuhan-viruset er det stadig mye vi ikke vet, og vi anbefaler folk å følge rådene fra Folkehelseinstituttet og å forholde seg rolig, sier Thune.

Både Boots og Apotek 1 har bestilt flere munnbind og masker. De vil ha dem tilgjengelige innen noen dager.

Lav smittefare

Aavitsland sier at det er ingen grunn til bekymring. Det er lite sannsynlig at Wuhan-viruset sprer seg til Norge.

– Vi planlegger tiltak i dersom vi finner tilfeller av viruset i Norge, fortsetter Aavitsland.

Thune påpeker også at smittefaren for Wuhan-viruset i Norge er lav.

– Det er mye høyere risiko for å bli smittet av den årlige sesonginfluensaen, som tar rundt 900 liv i Norge hvert år, for å sette dette i perspektiv, forklarer Thune.