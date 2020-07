De to brødrene var blant Oslos tyngste ungdomskriminelle. Etter fem måneder med tiltak fra barnevernet er den eldste fengslet på nytt.

Etter at han ble løslatt fra fengsel, har «Ahmed» bodd i en leilighet i et barnevernstiltak med ansatte rundt seg hele døgnet. Nå er han siktet for forsøk på kroppsskade mot en annen ungdom.