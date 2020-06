Politiet meldte feilaktig at mann døde i ulykke i Bergen

Politiet beklager på det sterkeste at vi kom med opplysninger om at en person var omkommet. Vi har vært i kontakt med de pårørende og beklaget direkte overfor dem. Vi beklager også at det ble sendt ut feil informasjon til presse om dødsbudskapet, heter det i en pressemelding.

Tirsdag formiddag meldte Aftenposten og andre medier om dødsfallet, etter opplysninger fra politiet. Like før klokken 07.00 kolliderte en buss og en personbil i Steinsvikvegen. Politiet opplyser at det var to menn i bilen, begge født i 2001. Begge er alvorlig skadet, men politiet har ikke ytterligere opplysninger om deres tilstand.

Den mannlige bussjåføren var alene i bussen fra Tide. Han er alvorlig skadet men politiet har ikke ytterligere opplysninger om hans tilstand, varslet politiet.

Klokken 10.27 sendte politiet melding om at en av de involverte var død, og at de pårørende var varslet.

Politiet beklager

«Det viste seg senere at våre opplysninger var feil. Ingen er omkommet i ulykken. Politiet beklager på det sterkeste at vi kom med opplysninger om at en person var omkommet. Vi har vært i kontakt med de pårørende og beklaget direkte overfor dem», heter det blant annet i den nye pressemeldingen.

– Det er ikke mer å si enn det som står der. Jeg vil ikke uttale meg mer om dette akkurat nå. Vi må finne ut hva som er skjedd, sier Torgil Lutro til Bergens Tidende. Han er sjef for politiet i Bergen sør.

Bergens Tidende har kontaktet politimester Kaare Songstad for en uttalelse. Han viser til kommunikasjonsstaben, som svarer med at det er Lutro som skal uttale seg.

Det jobbes nå med å undersøke hvordan denne feilen kunne skje og vi kan per nå ikke si noe mer om årsaken, annet enn å konstatere at det skjedde en feil.

Dette var en svært alvorlig ulykke med store skader på el-bil og buss. Det var to menn i el-bilen, begge født i 2001. Den mannlige bussjåføren født i 1962 var alene i bussen fra Tide.