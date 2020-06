Stengte barnehager. Stengte skoler. Karantene. Gjenåpningen viser hva som virket, og hvilke tiltak som ikke hadde effekt.

Da helsemyndighetene trykket på den røde knappen 12. mars, skjedde nedstengningen av landet raskt. Men da gjenåpningen begynte halvannen måned senere, skulle det skje sakte og kontrollert.

Regjeringens strategi har vært at samfunnet skal åpnes litt etter litt, hver 14. dag. Slik kan de vurdere om konkrete lettelser får uheldige utslag på smittesituasjonen. Ellers frykter de at smittespredningen kommer ut av kontroll uten at de vet årsaken. Begrunnelsen er at det kan ta to uker før økt smitte vises i sykehusinnleggelser.