Joanna Godlewska har hatt rasen fransk bulldog i over 15 år. To friske hunder og en med pusteproblemer i varmt vær. Kortsnutede raser som fransk bulldog, engelsk bulldog og mops får ofte grader av et luftveissyndrom som gir varierende problemer med å puste.

– Man blir så glad i hundene sine. Samtidig er det slitsomt, når en hund har BOAS og ofte må til veterinær. Jeg følte meg trygg da jeg kjøpte en hund hos en dansk oppdretter jeg fikk anbefalt av bulldogklubben, men hunden var syk. Målet må være at oppdrettere avler frem friske hunder, sier Godlewska.