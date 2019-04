«ID-porten er for øyeblikket ustabil på grunn av svært høy trafikk i løsningen. Det jobbes med å løse problemet». Slik lyder driftsmeldingen hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som har ansvaret for ID-porten, onsdag kveld.

ID-porten er flaskehalsen tusenvis av nordmenn må gjennom for å komme inn på nettsidene til Altinn og se skattemeldingen som ble lagt ut onsdag kveld.

Seniorrådgiver i Difi, Sol Daler Stasnes, bekrefter at stor pågang førte til problemene med innlogging.

– Det har som forventet vært stor pågang på ID-porten. Det har oppstått en feil, som vi jobber med å identifisere, skriver Daler Stasnes i en mail til E24 sent onsdag kveld.

På Skatteetatens nettsider blir alle som sliter med å logge inn, bedt om å «prøve igjen om en stund». Denne meldingen ble for øvrig fjernet ved 00.30-tiden natt til torsdag.

Torsdag morgen ser imidlertid ID-porten ut til å fungere som normalt.