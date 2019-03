Følte du at hodet var innhyllet i bomull søndag morgen? Ble egget mer bløtkokt enn familien satte pris på? Det var kanskje ikke tilfeldig.

Å stille klokken én time frem, gir samtidig én time mindre søvn for mange. Det setter spor.

– En natts forkortet eller dårlig søvn har en umiddelbar effekt på de kognitive egenskapene våre, sier Janne Grønli, forskningsleder ved Bergen Sleep Stress and Sleep Group.

– Det vil si at lite søvn påvirker konsentrasjon og hukommelse. Noen studier viser at folk er mer troende til å være impulsive og velge raske løsninger enn å vente på et sikkert resultat, legger hun til.

I nesten hver celle i kroppen er det en klokke, forklarer Grønli. Disse styres av lys, mørke og temperatur. Når vi skifter klokkene våre til sommer- eller vintertid, må alle cellene tilpasse seg – i hjernen, i lever, i hjerte og i muskler.

– Selv dette lille skiftet på en time er en belastning på kroppen.

Mona Tømte (48) og Anette Hovland (35) kjenner seg igjen der de sitter på en benk i Oslo sentrum og slapper av etter et kafébesøk. Begge fikk én time mindre søvn natt til søndag, da de ikke forhåndskompenserte med å legge seg tidligere.

– Å stille klokken gjør at man føler seg mer sliten. Det er tøffere å stå opp. Det tar gjerne en uke før man har tilpasset seg, sier Tømte.

Skjermbruk og skarpt lys spolerer søvn. Kan oransje «Bono-briller» reparere døgnrytmen?

Privat

Mandagsulykker på jobben etter sommertid

Studier har blant annet påvist en sammenheng mellom tidsforskyvninger og økning i trafikkulykker, hjerteinfarkt og psykiatriske innleggelser. Forskere har også funnet at det på mandager etter starten av sommertid er identifisert flere arbeidsskader. Skadene var også mer alvorlig sammenlignet med andre mandager.

– Forstyrrelser av søvn gir endringer i stresshormoner. For personer som er disponert for hjerte- og karsykdommer, kan dette være utløsende for hjerteinfarkt, sier Bjørn Bjorvatn, søvnforsker og professor i allmenn medisin ved Universitetet i Bergen.

– For personer med bipolar lidelse, kan mindre søvn trigge hypomani – at de går inn i en manisk fase.

Søvn er blitt et mangelgode. Det gjør det til det nye statussymbolet.

Tar tid å tilpasse seg

Han presiserer at for hver enkelt innebærer ikke klokke-endringene noen stor risiko.

– Å stille klokken høres jo udramatisk ut. Men når mange millioner mennesker gjør det samtidig, får det ugunstige effekter, sier han.

UiB

Ifølge Bjorvatn, er tommelfingerregelen at kroppen og hodet bruker én dag på å tilpasse seg én times tidsendring.

Dermed skulle de fleste av oss være i godt, oppegående gjenge igjen mandag. Ikke nødvendigvis, understreker forskeren.

– På den ene siden er det bra at vi stiller klokken i helgen – da har man et døgn å komme seg på. På den annen side forsinker mange døgnrytmen i helgen.

– Så vinningen går opp i spinningen?

– Ja, for mange vil den store smellen komme mandag. Jeg vil derfor råde folk til å la bilen stå hvis søvnunderskuddet er stort!

Ifølge Janne Grønli, er de fleste rytmene i kroppen synkronisert til sommertid etter 3–4 dager. Men du kan også hjelpe til med å justere eget urverk.

– Lys, måltider og fysisk aktivitet forteller kroppen at dagen har startet. Så spis en sunn frokost og gå en tur. Lys, og spesielt sollys, bidrar også til å justere kroppsklokken din, sier hun.

Vil skrote sommertiden

Derfor er fagfolk i stor grad samstemte om sommertid: skrot hele konseptet!

– Dette er en samfunnspåført endring som ikke gir mening. Spesielt når det er så godt dokumentert at det er forbundet med negative helsekonsekvenser. Hvorfor det ikke er fjernet for mange år siden, er en gåte, sier Bjorvatn.

Tirsdag gikk EU-parlamentet inn for at det fra 2021 skal være opp til hvert enkelt medlemsland å bestemme om man vil beholde vintertiden eller sommertiden som sin standardtid. Medlemslandene i EU må bestemme seg for hvilken tid de vil følge innen 1. april 2020. Hva Norge faller ned på, er uvisst, men «tidsminister» Torbjørn Røe Isaksen har antydet at vi alle skal få være med å bestemme.

Hvis Mona Tømte skal få velge, blir det vintertid.

– Det er jo den tiden som er «riktig». Og vi har det jo så lyst i sommerhalvåret her nord uansett.