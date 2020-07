Redningshelikopter hentet pasient fra fartøy utenfor Bjørnøya

En person ble tirsdag kveld hentet med et Sea King redningshelikopter fra et fiskefartøy som lå sør for Bjørnøya.

15. juli 2020 06:03 Sist oppdatert nå nettopp

Pasienten ble fløyet til sykehus i Hammerfest, opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge.

– Det var et fiskefartøy langt til havs som hadde en mann om bord som var såpass syk at det ble besluttet av lege å hente ham med helikopter, opplyser vakthavende redningsleder Jakob Carlsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Redningshelikopteret hentet mannen klokken 22.47 og måtte etterfylle drivstoff hos kystvaktskipet KV Andenes underveis, noe som foregikk ved en såkalt In-Flight Fuel-operasjon, der helikopteret er i luften mens det etterfylte drivstoff fra skipet.

– Det var fint vær i området, så etterfyllingen gikk uten problemer, forteller Carlsen.

Hele operasjonen tok seks timer.

