Nå kommer omslaget: – En værmessig nedtur!

– Ja, vi får et helt annet vær enn det vi har hatt i det siste. Det blir et værskifte for hele landet, sier meteorolog Per Egil Haga.

Det har vært høye temperaturer og drømmevær fra Sør-Norge til Nordland de siste tre, fire dagene. Temperaturene i Osloområdet har ligget på rundt 30 grader, mens i Trøndelag har det vært varmest.

– Der skulle jeg tro det er blitt satt rekorder, sier Haga. Lørdag ble det målt 34,3 grader på Værnes, varmest i landet, men det kan også være ny varmerekord i juni i Trøndelag, skriver Adresseavisen.

Fakta: Varmerekorder fylkesvis Finnmark: 34,3 grader, Šihččajávri, 23. juni 1920

Troms: 33,5 grader, Bardufoss, 18. juli 2018

Nordland: 35,0 grader, Mosjøen, 27. juli 2019

Trøndelag: 35 grader, Trondheim, 22. juli 1901

Møre og Romsdal: 34 grader, Brusdalsvatnet, 9. juli 2014

Sogn og Fjordane: 33,3 grader, Fortun, 8. juli 1933

Hordaland: 34,8 grader, Etne, 26. juli 2019

Rogaland: 34,6 grader, Sauda, 28. juli 2019

Agder: 33,7 grader, Byglandsfjord, 1. juli 1986

Telemark: 34,6 grader, Vefall i Drangedal, 20. juni 1970

Vestfold: 34,1 grader, Nøtterøy 27. juli 2018

Buskerud: 35,6 grader (norgesrekord), Nesbyen, 20. juni 1970

Akershus: 35,2 grader, Fornebu, 27. juni 1988

Oslo: 35 grader, Oslo, 21. juni 1901

Oppland: 34 grader. Lillehammer, 19. juni 1970

Hedmark: 35 grader, Staur Forsøksgård, 6. august 1975

Østfold: 34,5 grader, Rygge, 27. juli 2018

Kilde: yr.no wikipedia.no

Allerede lørdag ettermiddag og kveld kunne hete østlendinger og trøndere se himmelen forandre seg: Fra stort sett skyfri himmel til fare for regn og tordenbyger. Vest for Oslo-området og nordover til Gudbrandsdalen, Hallingdal og Valdres, var det allerede tordenaktivitet.

– Det blir ustabile luftmasser utover søndag. Jeg ser ikke bort ifra at det også kan komme regn eller tordenbyger i Oslo i løpet av lørdagskvelden, sier Haga.

Temperaturer under normalverdien

En kaldfront med ustabile luftmasser nærmet seg Sørlandet lørdag. Det vil medføre betydelig kjøligere vær for hele landet.

– Det blir en værmessig nedtur med litt regn og av og til sol. Temperaturen i Osloområdet ser ut til å ligge godt under normalverdien for denne tiden av året. Trolig vil temperaturen ligge på knapt 20 grader mandag, tirsdag og onsdag, sier han.

Torsdag og fredag vil det bli litt bedre, mens helgeværet igjen kan bli nedbørsaktig.

– Hvordan ser det ut for resten av landet utover i uken?

– Lavtrykket ser ut til å forsterke seg i nord, som igjen sender ganske kald nordavind over den midtre delen av landet, samt Vestlandet. Været vil bli kjøligere over det hele, sier han.

Troms og Finnmark har ikke hatt så høye temperaturer.

– Men det kan bli et blaff i Troms og Vest- Finnmark mandag og tirsdag, mens det også her ser ut til å bli kjølig med regn og regnbyger utover i uken, sier Haga, som oppsummerer værutsiktene i kortversjon slik:

– Lavtrykksaktivitet over hele landet.