Smittevernsbrudd på norske utesteder: Tett dansing, kroppskontakt, klemming og håndhilsing

Foreløpig er det kun Oslo av de største byene som har stengt utesteder for smittevernsbrudd. Rapportene beskriver trengsel, manglende håndsprit og heftig dans.

Det var tett mellom menneskene i Oslo-utelivet da Aftenposten tok en runde i byen en sen kveld i juni. Her fra Torggata. TOMM CHRISTIANSEN

NTB-Marius Helge Larsen

14. juli 2020 06:52 Sist oppdatert nå nettopp

NTB har vært i kontakt med skjenkeavdelingene i landets fem største byer. Så langt er det kun Oslo som har sett seg nødt til å stenge utesteder som følge av brudd på smitteverntiltakene under koronapandemien.

I Stavanger har en Burger King-restaurant blitt stengt. Og Trondheim kommune melder om et utested som har fått hjelp av politiet til å tømme lokalet for «krakilske gjester», men utover det har helsemyndighetene i disse byene ikke stått bak noen nedstenging. Kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand opplyser at de har gitt «vennlige advarsler» til rundt seks steder som deretter har rettet seg etter dette.

Les også Smittevern til tross: Slik så det ut på et pubtoalett i Oslo denne uken.

– Danset pardanser

Rapportene fra de sju stedene som er blitt stengt i Oslo, viser flere eksempler på at folk sitter tett, danser og klemmer.

På et av stedene, som ble stengt i begynnelsen av juli, ble skjenkekontrollørene møtt med heftig dans til livemusikk:

«Enkelte danset etter egen rytme, mens andre tok tak i en partner og danset pardanser med mye kroppskontakt. Gjestene som danset, overholdt ikke en meters avstand til andre gjester og skumpet til andre gjester da de svingte seg til musikken», heter det i rapporten etter kontrollen.

Tett

Videre skriver kontrollørene at gjestene på stedet satt «særdeles tett», og at «ytterst få» overholdt én meters avstand til andre gjester og bord.

– Enkelte sto nærmest oppå hverandre og så ikke ut til å bry seg om smittevern, skriver kontrollørene.

Den ansvarlige på stedet skal ha lagt vekt på at det akkurat den kvelden var «partystemning, og at det ble litt for festlig».

På en annen bar beskriver kontrollørene hvordan gjester ved flere anledninger klemte og holdt rundt hverandre.

– Flere av de ansatte på stedet gikk også bort til gjester og hilste på dem med håndtrykk, heter det i kontrollrapporten.

Les også Tette køer og feststemning i Oslonatten

«Grinding»

Et annet sted, som fikk besøk av skjenkekontrollørene i slutten av juni, «virket å drive tilnærmet normal drift bortsett fra å ha utplassert Antibac ved flere bord, samt praktisere bordservering», ifølge rapporten.

Nesten hele lokalet skal ha danset, og gjestene sirkulerte kontinuerlig i lokalet under kontrollen, ifølge rapporten.

«Kl. 02:34 kunne kontrollørene observere en større ansamling av mennesker ved DJ-boothen hvor gjestene hadde dannet en gruppesirkel og «grindet» (tett dansing med mye fysisk kontakt) på hverandre. Kontrollørene observerte også flere gjester som klemte hverandre eller håndhilste på tvers av gruppene. Det var særdeles få som tok hensyn til smittevern», skriver kontrollørene.

Gikk på bordet

Stedene som blir stengt ned av kommunen, må dokumentere at de kan følge grunnleggende krav til smittevern før de får åpne igjen.

– De stedene som var stengt, har fått lov til å åpne igjen. Alle har forbedret rutinene sine og fremstår nå som mer veldrevet med tanke på smittevern, sier direktør Gunnhild Haugen i næringsetaten i Oslo kommune til NTB.

Sist helg gjennomførte skjenkekontrollørene cirka 80 nye kontroller i Oslo og skrev fire nye rapporter om brudd på smittevernreglene.

– Vi kommer sannsynligvis til å fatte vedtak om stengning av to steder, sier Haugen.

Avgjørelsen tas trolig tirsdag.

Avstand

En gjenganger blant bruddene som Oslo kommune har slått ned på, er regelen om én meters avstand. Slik beskrives for eksempel forholdene under en kontroll i begynnelsen av juli:

«Alle gjestene i lokalet hadde under 1 meter avstand mellom seg, og de fleste satt tett inntil hverandre selv om de var fra forskjellige sittegrupper».

På et annet sted, som fikk besøk av kontrollørene samme kveld, skal folk også ha sittet svært tett.

«Det ble også observert håndhilsning, klemming og kyssing blant gjestene. Musikken var på svært høyt volum, og det er sannsynlig at gjestene hadde hatt problemer med å høre hverandre dersom de ikke satt så tett som de gjorde», heter det i rapporten.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding