Kom mai, du kalde, våte!

Over hele landet forbereder folk seg på en annerledes feiring av nasjonaldagen. Melbu i Vesterålen er intet unntak. Sist mandag skulle det gjøres opptak av både musikk og taler som skal streames på selve nasjonaldagen.

Men det ble en svært kjølig opplevelse nede i båthavnen. Sofie Lie Jacobsen, som har tatt bildet, sier at det var ekstremt kaldt å stå og spille i snødrev og vind.

– Vi klarte å spille, men hvordan lyden ble, ja det vet jeg ikke, sier Jacobsen.

Tre ganger mer enn vanlig

Mens oslofolk knapt har hatt snø under bena i år og klaget på dårlig vintersesong, er det annerledes i andre deler av landet. Fortsatt våkner folk i Nord-Norge og på Vestlandet opp til nysnø på trappen og nye tak med spaden.

De mørkeblå delene på kartet under viser at det er tre ganger mer snø enn vanlig i store deler av landet.

Både på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge er det ventet snø eller snøbyger i 17. mai-helgen.

NVE

Landet sett under ett er dette det mest snørike året siden 1958, da Norges Vassdrags- og energidirektoratet (NVE) startet sine snøberegninger. Noen steder har det vært så mye snø at selve målestasjonen har snødd ned.

Det er ikke bare i høyden i Sør-Norge at det er mye snø. Helt ned i fjæresteinene i Nord-Norge har det kommet nysnø de siste dagene.

– Det er over tre ganger så mye snø som vanlig mange steder. Der det er en meter til vanlig er det tre meter i dag. Sammenlignet med i fjor er som natt og dag, sier hydrolog Heidi Bakke Stranden i NVE.

Gorm Kallestad

Gorm Kallestad

Venter storflom

Når snøen begynner å smelte kan det gi storflom i mange vassdrag. NVE har laget analyser for hvordan vårflommen kan bli. Den avhenger helt av hvordan været blir fremover. Starter snøsmeltingen i slutten av neste uke slik de forventer, kan det komme en flomtopp om to til tre uker. Men den kan også bli utsatt til juni eller juli.

– Det som er spesielt nå, er at i stedet for at det smelter, kommer det mer snø, sier Stranden.

Hennes kollega Inger Karin Engen, som har ansvar for en fersk flomanalyse, sier at det ligger an til stor flom flere steder i landet.

Sannsynligheten for det som kalles stor vårflom er 95 prosent i Nord-Norge. Dette er såkalt oransje farenivå og betyr en flom som kan medføre alvorlig skade.

I Trøndelag har også flere vassdrag opp mot 90 prosent sannsynlighet for stor flom.

I Sør-Norge er det 75 prosent sannsynlighet for stor flom i Gudbrandsdalslågen nær innløpet til Mjøsa. Det samme gjelder noen vassdrag som ligger høyst på Østlandet, som de øvre delen av Glomma, Trysilelva og Drammensvassdraget, står det i NVEs flomanalyse.

– Snøsmeltingen ventes å komme i gang i kommende uke. Hvis det slår til, vil vi få en flomtopp en til to uker senere, sier Engen.

Dette avgjør

Det har vært unormalt kaldt de første to ukene av mai mange steder i landet. Geir Ottar Fagerli, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, sier at det er sendt ut farevarsel for snø til og med 17. mai for Vestlandet. I Tromsø og Finnmark kan det bli snøbyger på selve nasjonaldagen.

Vi minner om farevarselet for snø for #Vestlandet. Det kjem mest snø frå tidleg laurdag og til tidleg søndag. Då er det venta over ein halv meter snø mange stader i fjellet over 200-400 meter 😲 pic.twitter.com/1DZjC5KQdj — Meteorologene (@Meteorologene) May 15, 2020

Fra 20. mai er det ventet normale vårtemperaturer i sør, med opptil 20 grader. I nord fortsetter kulden litt lenger.

Fagerli sier at det er flere faktorer som avgjør hvor raskt snøsmeltingen går og dermed hvor stor risikoen for flom og skader blir: Temperaturen i høyden, luftfuktighet og om det er skyer om natten har betydning.

– Det som er kritisk er om vi får nedbør i tillegg til snøsmelting. Da kan vi få de virkelig farlige situasjonene. Vi sitter på gjerde og venter nå. Men med de snømengdene som er i fjellet og i Nord-Norge, vil det sannsynligvis bli problemer noen steder, sier han.