VG: Tom Hagen fortalte tidlig politiet om krypto-ekspert

Ifølge VG skal Hagen ha forklart seg for politiet om en ung mann som hadde kunnskap om kryptovaluta. Denne mannen skal Hagen ha snakket med flere ganger, fortalte han politiet, men han husket ikke navnet på ham.

– Jeg vet ikke hvorfor han ikke husket navnet, men det jeg vet er at han på eget initiativ forteller om mannen og gir politiet mer en nok grunnlag til å identifisere personen han snakker om, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til avisen.

Et trusselbrev som ble funnet i hjemmet etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018 krevde Tom Hagen for ni millioner i kryptovalutaen Monero.

Holden sier til VG at den siste kontakten mellom mannen i 30-årene og Tom Hagen var «lenge før 31. oktober 2018».

Mannen ble forrige uke siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Han stiller seg uforstående til siktelsen og nekter straffskyld. Tom Hagen er siktet for drap eller medvirking til drap, og politiet kartlegger nå kontakten mellom de to.