(Stavanger Aftenblad) 27. mars 1980 mistet 123 mennesker livet da plattformen «Alexander L. Kielland» kantret i Nordsjøen. Det er blitt konkludert med at hovedårsaken til ulykken var en tretthetsbrudd i et stag til et av plattformens fem ben – den såkalte D-leggen, noe som førte til at dette brakk av med påfølgende kantring.

Et sentralt spørsmål gjennom mange år har vært hvorvidt påvirkning i forbindelse med flytting av plattformen, såkalt forhaling, kan ha bidratt til bruddet og den påfølgende katastrofen.