Frihetsberøvelse i Buskerud kan ha sammenheng med ran og drapstrusler i Drammen

Ranssiktelsen er knyttet til en hendelse lørdag ettermiddag da mannen i 30-årene skal ha drapstruet en kvinne i Drammen for å få henne til å kjøre til en minibank i Lier for å ta ut penger, ifølge NRK.

Den samme mannen ble tirsdag siktet for frihetsberøvelse sammen med en annen mann da de etter fem timer ble pågrepet i Tranby i Buskerud med en 14 år gammel gutt i bilen.

Politiet jobber med å finne ut hva som skjedde i timene før bilen ble stanset, og bekrefter at denne saken blir sett i sammenheng med flere alvorlige hendelser, og at siktelsen mot mennene kan bli utvidet.

Begge blir framstilt for varetektsfengsling i Drammen tingrett torsdag etter lunsj.

Politiet: – Ekstra alvorlig

Politiet jobber med flere teorier om hva som var motivet for frihetsberøvelsen.

– Vi er nå i en aktiv etterforskningsfase og bruker tid på å kartlegge hva som har skjedd fra de to mennene tok bilen med 14-åringen, til pågripelsen tirsdag ettermiddag, sier politiadvokat Kjell Are Strøm i en pressemelding.

Det var tirsdag ved 12-tiden at de foresatte for gutten meldte ham savnet etter at bilen han ventet i utenfor et forretningslokale i Drammen var borte, opplyser Øst politidistrikt. Gutten er gjenforent med sine foresatte.

– Gutten be funnet i bilen sammen med de pågrepne. Vi har grunn til å tro at han var sammen med dem i hele perioden fra bilen ble stjålet til mennene ble pågrepet, sier Strøm til NTB.

– Gutten har det etter forholdene bra. Kriseteam i kommunen han bor i, er kontaktet og vil følge opp gutten videre. Han er selvfølgelig preget av dette, men han er ikke fysisk skadd, sier Strøm

Skal ha blitt truet

Politikilder sier til NRK onsdag at gutten trolig har blitt truet i løpet av bilturen, og at de to mennene skal ha forsøkt å stjele flere biler i Oslo-området. Etter det NRK erfarer, skal den 14 år gamle gutten fra drammensdistriktet avhøres på barnehuset i Sandefjord onsdag formiddag.

Kjell Are Strøm bekrefter overfor NTB at gutten avhøres onsdag.

– Gutten har gitt oss noen korte opplysninger da han gjenforent med foreldrene i går. I dag blir det gjennomført et tilrettelagt avhør av ham. Da vil vi forhåpentligvis få vite mer om hva som har skjedd, sier Strøm.

Tror gutten var tilfeldig offer

Politiadvokaten sier at den ene av de siktede mennene ble avhørt tirsdag kveld, mens den andre blir forsøkt avhørt i løpet av onsdag.

– Det er tatt blodprøver av de to for å avklare hvorvidt de var ruset, sier Strøm.

Det er ikke noe som tyder på at gutten var en bekjent av de to mennene. De er begge er fra østlandsområdet. Politiet tror gutten var et tilfeldig offer og forsøker å få avklart om det dreier seg om bevisst frihetsberøvelse eller et biltyveri som har gått galt.