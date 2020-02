Regjeringen vedtok Krekarutsendelse tre uker etter frexit

Det skjer bare tre uker etter at Frp gikk ut av regjeringen.

Krekar vil klage regjeringens beslutning inn for Kongen i statsråd. Det innebærer at utleveringen ikke kan iverksettes før etter at klagen er behandlet der.

Men det antas at det kunne vil føre til en utsettelse av utleveringen, og ikke til en endring av beslutningen, siden et statsråd på slottet jo består av regjeringens medlemmer.

Krekar kan dermed sendes ut av landet i løpet av én til to måneder, dersom regjeringen vil behandle saken raskt. Kreker har tre ukers klagefrist og vil benytte seg av den tiden før klagen sendes inn.

Frps Per-Willy Amundsen sier han er glad for beslutningen. Han sier det er tilfeldig at det skjer like etter at Frp har gått ut av regjeringen og med en Høyre-statsråd i Justisdepartementet.

Frp lovte velgerne foran valget i 2013 at hvis Frp kom i regjering så ville det første de skulle gjøre være å sende mulla Krekar ut av landet. Men selv om partiet hadde justisministeren i over seks år, kom beslutningen først da Høyre overtok departementet.

– Jeg tror alle forstår at det er tilfeldig at det skjer nå. Dette har med timing å gjøre, sier Amundsen.

– Det hadde selvsagt vært fint om det var en Frp-statsråd som hadde satt det endelige punktumet. Men vi er trygg på at dette ikke hadde skjedd uten at Frp hadde vært med i regjering, sier Amundsen.

Tre uker klagefrist

– Det er tre ukers klagefrist, sier justisminister Monica Mæland.

Hun sier regjeringen har kommet frem til at vilkårene for å utvise mulla Krekar til Italia er til stede, slik som domstolen har gjort. Hun vil ikke kommentere innholdet i vedtaket ytterligere av hensyn til klagefristen.

– Vedtaket vil ikke bli effektuert før fristen er ute, og da vil den bli behandlet av Kongen i statsråd, sier Mæland.

– Et justismord

– Det er et justismord, sier Brynjar Meling, mulla Krekars advokat, når Aftenposten tar kontakt.

Han mener dommen fra Italia baserer seg på oversettelser som er uriktig gjengitt, som ikke er blitt overprøvd av hverken italienske eller norske domstoler.

– Det er ikke unøyaktig gjengitt, men direkte feil.

Kommer dere til å klage på vedtaket?

– Det skal selvsagt påklages til Kongen i statsråd, svarer Meling. Han forteller at de ikke kommer til å godta vedtaket før det blir rettslig overprøvd, selv om de ikke får medhold i klagen.

Han forteller at de kommer til å bruke de tre kommende ukene nøye og vel.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Siden har han vært involvert i en rekke rettssaker, blant annet om hvorvidt han kan utvises.

Krekar ble i 2003 varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).